Gündem Diyarbakırda HDP önünde eylem yapan annelerden Gevriye Ayhan evladına kavuştu
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelerden Gevriye Ayhan evladına kavuştu

Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelerden Gevriye Ayhan evladına kavuştu

Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan Gevriye Ayhan polisin çalışmasıyla evladına kavuştu.

Haber Merkezi AA
Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anneler.
Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anneler.

Diyarbakır HDP İl Binası önünde 167 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi.

Şanlıurfa ile Diyarbakır İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Gevriye Ayhan'ın çocuğu Pelda Ayhan olduğu belirlendi.

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HDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu: Örgütten kaçarak teslim oldular
  • Ayhan'ın 5 yıl önce teröristlerce Diyarbakır'dan dağa kaçırıldığı öğrenildi.
Böylelikle Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 7 oldu.
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