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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da HDP'liler oturma eylemi başlatan aileye saldırdı

HDP’liler oturma eylemi yapan aileye saldırdı

Diyarbakır’da cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya’dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. HDP’liler oturma eylemi yapan aileye saldırınca kısa süreli tartışma çıktı. Çetinkaya ailesinin fertlerinden Aysel Bozkurt, HDP'lilere, "Başlarım sizin Kürdistan davanıza, oğlumuzu geri verin" diye bağırarak tepki gösterdi.

Haber Merkezi IHA
HDP'liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında tartışma
HDP'liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında tartışma

Sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Çetinkaya ailesi, henüz 17 yaşında olan çocukları Süleyman Çetinkaya’nın dağa kaçırıldığını iddia ederek parti binası önünde oturma eylemi başlattı. Baba Şahap, anne Feyziya Çetinkaya ile kardeş ve yeğenlerinden oluşan grup, çocuklarının bulunup kendilerine teslim edilmesini bekliyor. Oturma eylemi yapan aile ile HDP il binasından çıkan bir grup tartıştı. Kısa süreli tartışma daha sonra küfürleşmeye dönüştü.

İHA
HDP binası önünde oturma eylemi başlatan Çetinkaya ailesi

“HDP'YE VERECEK ÇOCUĞUMUZ YOK”

Kaçırılan Süleyman Çetinkaya’nın amcasının kızı Aysel Bozkurt, çocuğu akşama kadar kayyum olaylarına götürüp oturma eylemlerinde her şeyi yaptırdıklarını söyledi. Bozkurt, “En sonunda da çocuğu dağa gönderdiler. Hepsi biliyor, bütün parti Süleyman’ı tanıyor. Bir de diyorlar ki biz Süleyman’ı tanımıyoruz. Siz Süleyman’ı maşa diye kullandınız. Yeter artık, bizim artık HDP’ye verecek çocuklarımız yok. Yeter. Bakın 30 yıldır bu sömürü, bu oyun bu düzen yeter artık. İnsanlar biraz gözünü açsın. Biz bunu diyoruz” dedi.

İHA
HDP'liler oturma eylemi yapan aileye saldırdı

Baba Şahap Çetinkaya, oğlunu götürdüklerini, işleri güçleri yalan olduklarını ifade etti. Çetinkaya, “Yalan olsa burada oturur muyduk. Yalan konuşmazsa bu işi yapar mı? Doğru konuşanın yeri yoktur. Benim çocuğum sürekli buradaydı. Buradan başka bir yere gitmedi. Burada gençlik kolu yapmıştır, ne yapmıştır beyni yıkanmıştır. Abimle birlikte annesiyle hastaneye gelmişler. Diyor, ‘gidiyorum maçım var. Oynayıp gene eve döneceğim’ geldi buraya bunlar da bırakmadı” diye konuştu.

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DHA
HDP binası önünde oturma eylemi başlatan Çetinkaya ailesine saldırı

"BAŞLARIM SİZİN KÜRDİSTAN DAVANIZA"

  • Oturma eylemi sürerken annelerden Fevziye Çetinkaya, HDP il binasına taş attı. Bir süre sonra binadan çıkan partililer, Çetinkaya ailesiyle tartışma yaşadı. Tartışma sırasında aileler ile HDP'liler arasında çıkan gerginlik polis tarafından önlendi. Gerginlik sırasında Çetinkaya ailesinin fertlerinden Aysel Bozkurt, HDP'lilere, "Başlarım sizin Kürdistan davanıza, oğlumuzu geri verin" diye bağırarak tepki gösterdi.

BİR ANNE DAHA OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bu sabah oğulları Süleyman'ın HDP’lilerce terör örgütü PKK’ya katılması için dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan Çetinkaya ailesinin ardından, 4 yıl önce 10 yaşında olan oğlu Azad'ın teröristlerce dağa kaçırıldığını öne süren Remziye Akkoyun da oturma eylemi başlattı. 4 yıldır oğlunu bulmak için mücadele verdiğini, ancak sonuç alamadığını ifade eden Remziye Akkoyun, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden güç aldığını ve onlarla birlikte oğlu getirilinceye kadar eylemine devam edeceğini söyledi.

DHA
HDP önünde oturma eylemi yapan Fevziye Çetinkaya ve Remziye Akkoyun

Çetinkaya ile Akkoyun ailelerinin HDP önündeki oturma eylemleri sürüyor.

Diyarbakırlı kadından HDP'lilere: Başlarım sizin Kürdistan davanıza
OYNAT 00:00
Diyarbakırlı kadından HDP'lilere: Başlarım sizin Kürdistan davanıza
Diyarbakır'da cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya'dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. HDP'liler oturma eylemi yapan aileye saldırarak kısa süreli tartışma çıktı. Kaçırılan Süleyman Çetinkaya'nın amcasının kızı Aysel Bozkurt, çocuğa akşama kadar kayyum olaylarında götürüp oturma eylemlerinde çocuğa her şeyi yaptırdıklarını söyledi. 'Yeter artık, bizim artık HDP'ye verecek çocuklarımız yok' diyen Bozkurt, 'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' ifadelerini kullandı.


Çocuğu HDP'lilerce dağa kaçırılan baba: Kendi çocuğunuz yok mu?
OYNAT 01:29
Çocuğu HDP'lilerce dağa kaçırılan baba: Kendi çocuğunuz yok mu?
Diyarbakır Bağlar'da Fevziye Çetinkaya, 4'ü kız 11 çocuğundan 17 yaşındaki S. Çetinkaya'nın, 30 Ağustos'ta HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Anne Çetinkaya sabah saatlerinde, beraberinde eşi Şahap ve 4 çocuğu ile geldiği merkez Bağlar ilçesindeki HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.


Diyarbakır'da bir anne daha HDP kapısında oğlu için eylem başlattı
GÜNDEM
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