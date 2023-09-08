|
Gündem

Diyarbakır'da kanlı eylem hazırlığı yapan ve operasyonla yakalanan şüphelilerden ikisi tutuklandı

Diyarbakır’da yürütülen operasyon kapsamında yakalanan, terör örgütü PKK adına kuryelik yaptıkları ve bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen beş şüpheliden ikisi tutuklandı.

19:25 . 8/09/2023 Cuma
AA
Diyarbakır'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki beş şüpheliden ikisi tutuklandı.

Diyarbakır'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki beş şüpheliden ikisi tutuklandı.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bombalı eylem hazırlığındaki 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, Diyarbakır'da yakalanan ve terör örgütü adına "kuryelik" yaptıkları ve bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen R.D, D.D, O.D, F.D. ve R.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.D. ve D.D. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, teröristlerin ikametlerinde, PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah ele geçirilmişti.



#bombalı eylem
#Diyarbakır
#EGM
#Terörle Mücadele
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ordu’da denizde hortum oluştu: O anlar kameralara yansıdı