Diyarbakır'da konut seferberliği: '27 bin 253 konutun yapımına başlandı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 11 ilimizde eş zamanlı yürütüyor olacağız. İlk etapta mikro bölgeleme çalışmalarını yaptığımız, zemin etüt çalışmalarını yaptığımız alanlarda ilk sözleşmelerimizi imzalayarak yapım sürecini başlattık. " dedi.

"85 milyon vatandaş seferber oldu"

Bakan Kurum, Diyarbakır'daki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında (GAMER) gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yaptı.

Kurum, şehrin kanaat önderleriyle belediye başkanları, sivil toplum örgütleriyle 17 ilçenin de yaralarını sarmak için istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Depremlerin ardından 85 milyon vatandaşın afetin yaralarını sarmak için seferber olduğunu belirten Kurum, Diyarbakır'ın sadece kendini değil, depremden etkilenen diğer illeri de düşünerek yardımlar gönderdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat takip ettiği süreçte vatandaşların mağduriyetini bir an önce gidermek için gayret gösterdiklerini vurgulayan Kurum, kentte arama kurtarma çalışmaları ile geçici çadır kurumlarının bittiğini, konteyner kentlere geçişe ilişkin altyapı çalışmalarının tamamlandığını anlattı.

Kurum, Diyarbakır'ı hep birlikte yeniden ayağa kaldıracaklarının altını çizerek kalıcı konutları, bilim insanlarının görüşleri ve önerileri doğrultusunda yapacaklarını dile getirdi.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'te hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Kurum, Diyarbakır'da ise 25 bin 97 bağımsız bölümden oluşan 6 bin 652 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Kurum, sahaya aklıyla, fikriyle cesaretiyle, ruhuyla koşan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

"Depremlerin ilk anından itibaren millet dayanışmasının ortaya kondu"

Depremlerin ilk anından itibaren devlet millet dayanışmasının ortaya konduğunu, işin sonuna kadar da aynı anlayışla çalışmalarını yapacaklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 11 ilimizde eş zamanlı yürütüyor olacağız. İlk etapta mikro bölgeleme çalışmalarını yaptığımız, zemin etüt çalışmalarını yaptığımız alanlarda ilk sözleşmelerimizi imzalayarak yapım sürecini başlattık. Diyarbakır'ımızda da bu kapsamda, 18 bin konut ve 3 bin köy konutu yapımını, hem merkezimizden ve 17 ilçemizde depremden hasar gören neresi varsa ağır hasarlı, yıkık, acil yıkılacak ve orta hasarlıda da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bu süreçleri yönetiyor olacağız.

Toplamda Diyarbakır'ımıza 21 bin konutun yapımı planlandı. Bugün de yapılacak yerleri hep birlikte burada istişare ettik. Tabii bunun dışında da şehrimizde riskli olan ancak bugün bu depremde ağır hasar veya hasar almamış olan yapılara ilişkin de ortak kanaat, rezerv konut üretilmesi noktasında bir talep söz konusu. Bunu da inşallah Bağlar ilçemizdeki belirlediğimiz rezerv alanda konutlarımızı üretmek suretiyle kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı da ortaya koymaya devam edeceğiz."

Bakan Kurum, TOKİ koordinasyonunda şehir merkezinde yapılacak konutlar için bir master plan hazırlayacaklarından, Diyarbakır'ın kültürünü ruhunu bu plana da yansıtacaklarından bahsetti.

Depremlerden etkilenen 11 ilde 21 Şubat'tan bu yana ihale süreçleri tamamlanan, toplam 27 bin 253 konutun yapımını başlattıklarını belirten Kurum, "Mart ayı içerisinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle birlikte 15 bin köy konutunun yapımını planlıyoruz. Yine TOKİ, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, Emlak Konut'la birlikte önümüzdeki 2 ay içerisinde 309 bin​​​​​​​ konutun yapımını başlatmış olacağız. 11 ilimizde inşa ve ihya süreci eş zamanlı yürütülüyor olacak." ifadelerini kullandı.

Kurum, Bağlar ilçesindeki yıkık alanlarda metruk alanlar olduğunu dile getirerek bu alanlardaki vatandaşları mağdur etmeyecek şekilde gerek trampa gerek takas yapma suretiyle arazileri daha uygun ve daha sağlam alanlara taşıyacaklarını kaydetti.

"Rezerv alanları belirleyeceğiz"

Bu alanları da şehrin ihtiyacını giderecek yeşil alan, sosyal donatı alanları için belediyelerle birlikte vatandaşların rızasını gözeteceklerine değinen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'ın geleceğine ilişkin ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla tüm sektör mensupları için esnafımız için yeni sanayi sitelerinin yerlerini belirleyeceğiz. Buradaki ahşapçılarımız, demircilerimiz, küçük sanayi sitelerimiz, kunduracılar için gelen talepler doğrultusunda Valiliğimiz bu alanları çalışacak ve rezerv alanımızda bu alanların yine yapımına ilişkin rezerv alanları belirleyeceğiz. Gerek tahsis gerek irtifak gerekse bedeliyle vatandaşımıza, esnafımıza daha iyi iş yerlerinin yapımı sürecine ilişkin de desteklerimizi yapıyor olacağız. Bu noktada çalışmalarımızı esnafımızdan gelen talepler doğrultusunda yapacağız."

"Konutları ecdadımızın bize bıraktığı izleri yansıtacak anlayışla yapacağız"

Murat Kurum, belirledikleri rezerv alanlarda vatandaşların kendi konutlarını yapabilmesi için yürütecekleri çalışmalara ilişkin, " İki katlı şehrin kültürüne uygun, avlulu, buradaki medeniyetimizi, ecdadımızın bize bıraktığı izleri yansıtacak anlayışla yapacağız. Bu planlanmış arazileri de vatandaşlarımızın kendilerinin konut yapması talebine karşı yine satış sürecini de TOKİ Başkanlığımızla yürütüyor olacağız. " dedi.

"Diyarbakır'ımızı hep birlikte ayağa kaldıracağız"

Diyarbakır'da önemli tarihi yapıların bulunduğuna işaret eden Kurum, kenti aynı kültür ve demografik yapısıyla geleceğe taşımak amacıyla çalışmalarını yürüteceklerini kaydetti.

Kurum, Diyarbakır'ın yükselen Anadolu'nun kalesi olacağını dile getirerek "Tarihi surlarımızda depremden hasar gören yerlerimiz var. Öncesinde burada restorasyonuna başlamıştık. Bakanlığımız, valiliğimiz ve belediyemiz kanalıyla buradaki surların restorasyon sürecini aynı kaldığı yerden devam edecek ve Diyarbakır surlarımız dimdik ayağa kalkacak. Yine buradaki tarihi tescilli camilerimiz, hanlarımız, hamamlarımız; depremden zarar gören ne varsa yine tarihi yapılarımızı da aslına uygun bir şekilde gerek Turizm Bakanlığımız gerek Valiliğimiz gerekse Bakanlığımızın destekleriyle inşallah ayağa kaldıracağız ve tarihi surlarıyla Ulu Camisi'yle peygamber makamları ve türbeleriyle zengin tarihi ve kültürel dokusuyla inşallah Diyarbakır'ımızı hep birlikte ayağa kaldıracağız." diye konuştu.