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DİYARBAKIR TÜRKİYE

Diyarbakır’da korkutan görüntü: Neredeyse tüm odaların ışıkları yanıyor

Koronavirüs vaka sayılarının her geçen gün arttığı Diyarbakır’da, iki pandemi hastanesinden biri olan 273 oda ve 546 yataklı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin neredeyse tüm odalarının ışıkları yanıyor. Kurban Bayramı öncesi ışıkların çoğu kapalı olan hastane, bayramın ardından hastane önündeki hareketlilik ve gece açık olan ışıklar ile dikkat çekiyor.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır’da korkutan görüntü: Neredeyse tüm odaların ışıkları yanıyor
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde servisler koronavirüs vakalarının artmasıyla yeniden açılmaya başladı.

Ülke genelinde 4 Ağustos tarihi itibariyle 262 bin 48 testte 26 bin 822 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 122 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 96 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

İHA

Aşıya ilginin azlığı vakaları artırdı

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde servisler yeniden açılmaya başlandı. Kentte, vatandaşların tedbiri elden bırakması ve aşıya olan ilgilerinin azlığından vaka sayılarında da büyük artışlar yaşanmasına sebep oldu. Kurban Bayramı öncesi günlük 45-50 civarında vaka varken, bayram sonrası 6-8 kat artmasıyla hastane ışıkları tekrara yanmaya başladı. Yoğun bakımlardaki hastaların artmasıyla, kapalı olan servisler de tekrar açıldı.

İHA

Hastane önünde ambulans hareketliliği

Vaka sayıları 100 binde 300’ün üzerinde seyrettiği kentte hastane önünde ambulans hareketliliği salgının boyutunu ortaya koyarken, birçok vatandaşın da koronavirüs testi vermek için sırada beklediği görüldü.

Uzmanlar, vatandaşları kalabalık ortamlarda bulunmamaları ve maske takmadan dolaşmamalarını isterken, aşı olmayan bir an önce aşı olmaları çağrısında bulundular.

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