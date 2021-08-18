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DİYARBAKIR

Diyarbakır’da korkutan patlama: Ekipler alarma geçti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun arkasında bulunan hurdacıda patlama meydana geldi. Patlama sesi polis ekiplerini harekete geçirirken, sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır’da korkutan patlama: Ekipler alarma geçti
Olay yeri

Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunun arkasındaki hurdacıda meydana geldi.

Hurdacının bulunduğu bölgeden dumanlar yükseldi

Korku yaratan patlama sesini duyanlar, ardından eski eşya alım ve satımı yapılan hurdacının bulunduğu bölgeden duman çıktığını görünce polise haber verdi.

DHA

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdacıda inceleme yapan polis, çalışanların ifadesine başvurdu.

Patlamaya neden olan cisim araştırılıyor

Polis, patlamaya neden olan cismin belirlenmesi için çalışma başlattı.

DHA
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