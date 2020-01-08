Gündem Diyarbakırda metruk yapı çöktü, 4 kişi yaralandı 2sinin hayati tehlikesi bulunuyor
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da metruk yapı çöktü: 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da metruk yapı çöktü, 4 kişi yaralandı: 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor

Diyarbakır’da metruk yapıda çökme meydana geldi, yakacak için tahtaları söken 2 kişi ile sokaktan geçen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahaleninin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrendi.

Haber Merkezi DHA
Metruk yapı çöktü.
Metruk yapı çöktü.

Olay öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Ben-u Sen Mahallesi'nde meydana geldi. 253’üncü sokaktaki terkedilmiş yapının tavanındaki tahtaları yakacak için söküp götürmek isteyen 2 kişi, tavanın çökmesiyle enkaz altında kalarak yaralanırken, sokaktan geçen 2 kişinin de üzerine parçalar düştü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrendi.

Enkaz parçalarının altından çıkarıldılar

Mahalle sakinlerinin yardımıyla enkaz parçalarının altından çıkartılan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahaleninin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

AFAD, itfaiye ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, çökmenin meydana geldiği alanda önlem aldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrendi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, çökmenin meydana geldiği alanda önlem aldı.

Diyarbakır'da metruk yapı çöktü: 4 kişi yaralandı
FOTOĞRAF 11
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Olay öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesine bağlı Ben-u Sen Mahallesi'nde meydana geldi.
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. 253’üncü sokaktaki terkedilmiş yapının tavanındaki tahtaları yakacak için söküp götürmek isteyen 2 kişi, tavanın çökmesiyle enkaz altında kalarak yaralanırken, sokaktan geçen 2 kişinin de üzerine parçalar düştü.
Title
Mahalle sakinlerinin yardımıyla enkaz parçalarının altından çıkartılan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahaleninin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.
Title
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrendi.
Title
Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, çökmenin meydana geldiği alanda önlem aldı.
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Title
Diyarbakır'da metruk yapı çöktü: 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da metruk yapıda çökme meydana geldi, yakacak için tahtaları söken 2 kişi ile sokaktan geçen 2 kişi yaralandı.
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