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DİYARBAKIR

Diyarbakır’da PKK operasyonu: Sığınaklar imha edildi

Diyarbakır’da PKK operasyonu: Sığınaklar imha edildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalından terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi.

IHA
Toprağa gömülü bidonları içerisinde ele geçirilen giyim malzemeleri.
Toprağa gömülü bidonları içerisinde ele geçirilen giyim malzemeleri.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Kulp ilçesi kuzeydoğusundaki dağlık ve kırsal alanda, 06 Aralık 2018 Perşembe günü saat 05.30’dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adem Aktaş-12 Özel Birlik Operasyonu, aynı gün saat 21.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır" denildi.

Sığınağın içerisinde ele geçirilen malzemeler.

3 sığınak ve 1 avcı boy çukuru imha edildi

Açıklamada ayrıca, söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, kış üslenmesi maksadıyla bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca kullanılan, 1’i 45 metrekare büyüklüğünde, 2 oda ve 1 mutfaktan oluşan sığınak olmak üzere toplam 3 dolu kış sığınağı ve 1 adet avcı boy çukurunun tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirildiği ve icra edilen temas araması faaliyetleri neticesinde ele geçirilen sığınaklar ve toprağa gömülü vaziyette bulunan jelikan bidonlar içerisinde, 1 adet anti tank roketatar mühimmatı, 250 kilogram amonyum nitrat patlayıcı, 5 adet infilaklı fitil, 3 adet elektrikli fünye, 1 adet akü iç plaka bloğu, 320 adet büyük boy pil, 1 adet 4’lü pil bloğu, 14 adet kalem pil, 1 adet anahtarlık tipi uzaktan kumanda, 400 metre kablo, 10 adet büyük tüp, 6 adet küçük tüp, 1 adet tüp başlığı, 17 adet silikon, 6 takım terörist kıyafeti, 25 çift mekap ayakkabı, 1 adet panço, 1 adet sırt çantası, 9 adet puşi, 16 çift eldiven, 1 adet yarım parmak deri eldiven, 50 adet fanila, 1 çift bot, 29 çift çorap, 1 adet bayan şalı, 1 çift mest ile çok sayıda yaşam malzemesi, muhtelif ilaç ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, delil niteliğine haiz olan malzemelerin muhafaza altına alınıp, diğer malzemelerin yerinde imha edildiği ifade edildi.

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