Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı alınan 87 eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden 41'i, 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan 87 eski astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
41 kişi gözaltına alındı
Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Manisa, Amasya, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, ikametleri Ankara'da olduğu belirlenen 60 şüpheliden 41'i gözaltına alındı.
Diğer illerdeki gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.