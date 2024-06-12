Diyarbakır'da PKK/KCK soruşturması: Eski HDP'li başkanla birlikte 6 kişi tutuklandı

Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Hişam el-Alevi, terör örgütü PKK sorununun çözümü konusunda Bağdat ile Ankara arasında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Bu sadece iki ülkenin ulusal güvenliği açısından değil, Kalkınma Yolu gibi projeler açısından da önemli." dedi.