Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: Biri sivil sekizi polis dokuz kişi yaralandı

Diyarbakır Mardin karayolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı.

İHA

Patlamanın kent genelinde de duyulduğu bilgisi paylaşıldı.

İHA

Dokuz yaralı

Yaralıların olduğu öğrenildi. 112, İtfaiye ve özel harekat olay yerine sevk edildi. Hain saldırıda birisi sivil sekizi polis toplam dokuz kişi yaralandı.

İki kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklama "Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır." dedi.

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Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir.



Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır.

Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır.



Geçmiş olsun. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 16, 2022

DHA

Valilikten açıklama

Diyarbakır Valiliği, Çevik Kuvvet minibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 9 polisin hafif yaralandığını, 2 gözaltı olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılana açıklamada, bugün sabah saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapıldığı belirtildi.

DHA

Açıklamada, zırhlı Polis Minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamakta olduğu ifade edildi.

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Konuya ilişkin iki şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Araç kiralık

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da dokuz polisten yedisinin taburcu olduğunu açıkladı.

Su, “Yaralı olan arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. 9 polis arkadaşımızdan 7’sinin ayakta tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu oldu. 2 arkadaşımız da hastanede kontrol altında. Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Birkaç saat kadar 2 arkadaşımız da taburcu olur. Meydana gelen patlamada 2 şüpheli gözaltına alındı. Patlama, bir araç kiralanma suretiyle yol kenarına getiriliyor. Aracı kiralayan şahsı ve olay sonrası onu götüren taksi şoförünü gözaltına aldık. Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir. Olayı gerçekleştirenlerin terörle bağlantısının olup olmadığı hakkındaki çalışmalarımız devam ediyor. O tür bilgiler de bulunmakla birlikte değerlendirme yapıyoruz. Yaralı arkadaşlarımızdan 1’i sivil diğerleri polis” dedi.

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Bakan Koca: Yaralılarımızın genel durumları iyi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Diyarbakır’da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.

Kalın: Bunun bedelini ödeyecekler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Diyarbakır’daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Failler cezasız kalmayacak. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kastedenler bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Çelik: Diyarbakır huzur ve güven şehridir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz! Polislerimize geçmiş olsun. Diyarbakır annelerinin duaları onlarla beraber olsun. Diyarbakır huzur ve güven şehridir. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hakettikleri cevabı alacaktır." açıklamasında bulundu.

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Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz!



Polislerimize geçmiş olsun.



Diyarbakır annelerinin duaları onlarla beraber olsun. #Diyarbakır — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 16, 2022