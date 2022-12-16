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POLİTİKA

Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: Biri sivil sekizi polis dokuz kişi yaralandı

Diyarbakır'da Mardin yolu üzerinde polis servis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda birisi sivil sekizi polis toplam dokuz kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Diyarbakırda polis servis aracına bombalı saldırı: Biri sivil sekizi polis dokuz kişi yaralandı
Diyarbakır'da bombalı saldırı

Diyarbakır Mardin karayolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı.

İHA

Patlamanın kent genelinde de duyulduğu bilgisi paylaşıldı.

İHA

Dokuz yaralı

Yaralıların olduğu öğrenildi. 112, İtfaiye ve özel harekat olay yerine sevk edildi. Hain saldırıda birisi sivil sekizi polis toplam dokuz kişi yaralandı.

İki kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklama "Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır." dedi.

DHA

Valilikten açıklama

Diyarbakır Valiliği, Çevik Kuvvet minibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 9 polisin hafif yaralandığını, 2 gözaltı olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılana açıklamada, bugün sabah saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapıldığı belirtildi.

DHA

Açıklamada, zırhlı Polis Minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamakta olduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin iki şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Araç kiralık

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da dokuz polisten yedisinin taburcu olduğunu açıkladı.

Su, “Yaralı olan arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. 9 polis arkadaşımızdan 7’sinin ayakta tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu oldu. 2 arkadaşımız da hastanede kontrol altında. Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Birkaç saat kadar 2 arkadaşımız da taburcu olur. Meydana gelen patlamada 2 şüpheli gözaltına alındı. Patlama, bir araç kiralanma suretiyle yol kenarına getiriliyor. Aracı kiralayan şahsı ve olay sonrası onu götüren taksi şoförünü gözaltına aldık. Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir. Olayı gerçekleştirenlerin terörle bağlantısının olup olmadığı hakkındaki çalışmalarımız devam ediyor. O tür bilgiler de bulunmakla birlikte değerlendirme yapıyoruz. Yaralı arkadaşlarımızdan 1’i sivil diğerleri polis” dedi.

Bakan Koca: Yaralılarımızın genel durumları iyi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Diyarbakır’da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.

Kalın: Bunun bedelini ödeyecekler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Diyarbakır’daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Failler cezasız kalmayacak. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kastedenler bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Çelik: Diyarbakır huzur ve güven şehridir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz! Polislerimize geçmiş olsun. Diyarbakır annelerinin duaları onlarla beraber olsun. Diyarbakır huzur ve güven şehridir. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hakettikleri cevabı alacaktır." açıklamasında bulundu.

Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı: Biri sivil 8 polis memuru yaralı
FOTOĞRAF 25
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Bu sabah saat 05.00 sıralarında Diyarbakır- Mardin Karayolu üzerinde çevik kuvvet polis servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi.
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Çevik Kuvvet servis midibüsünün merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde kurulan canlı hayvan pazarının bulunduğu bölgeden geçişi sırasında yola daha önceden park edilen bomba düzenekli otomobil patlatıldı.
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Saldırısı sırasında devrilen midibüste 1 sivil 8 polis memuru yaralandı.
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Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
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SORUŞTURMA BAŞLATILDIPolis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralı sayısında herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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BAKAN SOYLU: OLAYIN FAİLİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 2 KİŞİ GÖZALTINDAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır. Geçmiş olsun. mesajını paylaştı.
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VALİLİKTEN AÇIKLAMADiyarbakır Valiliği, çevik kuvvet midibüsüne, bombalı araçla düzenlenen Saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Servis midibüsünde bulunan 9 polis memurunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, Saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapılmıştır. Zırhlı polis minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştır” denildi.
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DİYARBAKIR VALİSİ SU: YARALILARIN 7Sİ TABURCU OLDUDiyarbakır Valisi Ali İhsan Su, çevik kuvvet midibüsüne bombalı araçla yapılan saldırının ardından hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgi aldı. Vali Su, daha sonra beraberinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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Yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alıp, inceleme sonrası açıklamada bulunan Vali Su, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Sabah saat 5’i 10 geçe çevik kuvvet otobüsümüz göreve giderken park edilmiş bir araç patlatılarak terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Allah’a şükürler olsun arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 7’si taburcu olmuştur. 2 arkadaşımız da şu an kontrol altındalar herhangi bir hayati tehlikeleri yok.
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Birkaç saate kadar onlar da taburcu olur. 2 şüpheliyi gözaltına aldık. Bir araç kiralanmak suretiyle yol kenarına getiriliyor. Aracı kiralayan şahsı -buraya getirip patlatan şahıs olduğunu değerlendirdiğimiz- ve onu olay sonrası onu götüren taksiyi süren şahsı gözaltına aldık. Lice ilçesinde gözaltına alınmışlardır.
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Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Şüphelilerin terörle bağlantılı olduğu yönünde bilgiler var. Çalışmalarımız devam ediyor. 1 arkadaşımız sivil, 8’i polis. İlimizde huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.
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BAKAN KOCA: YARALILARIMIZIN GENEL DURUMLARI İYİSağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Diyarbakır’da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun mesajını paylaştı.
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CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: FAİLLER CEZASIZ KALMAYACAKCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Diyarbakır’daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Failler cezasız kalmayacak. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kastedenler bunun bedelini ödeyecek. ifadelerini kullandı.
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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakırdaki saldırıyı lanetleyerek Polislerimize geçmiş olsun. Diyarbakır annelerinin duaları onlarla beraber olsun. Diyarbakır huzur ve güven şehridir. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hak ettikleri cevabı alacaktır ifadelerini kullandı.
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Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı: Biri sivil 8 polis memuru yaralı
Diyarbakır Mardin yolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. Patlama nedeniyle bir sivil 8 polis memuru yaralandı. 112, İtfaiye ve özel harekat olay yerine sevk edildi. Bakan Soylu yaralanan polis memurlarının tedbiren hastaneye götürüldüğünü ve olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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