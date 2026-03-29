Diyarbakır’da popülasyonu hızla artıyor: Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

11:4429/03/2026, Pazar
Dağ keçilerini kaçak avlayanlara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 940 bin lira para cezası uygulanıyor.
Diyarbakır’ın doğa harikası ilçelerinden Çüngüş'te dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Çüngüş ilçesi Karakaya Mahallesi Karakaya Barajı Siteleri civarında sürü halinde gezen dağ keçileri, Mesut Yiğit isimli vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Coğrafi yapısı, engebeli ve yükseltisi fazla olan Çüngüş’te pek çok yaban hayvanı türü yaşıyor. Dağ keçilerini kaçak avlayanlara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 940 bin lira para cezası uygulanıyor.

