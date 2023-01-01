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Diyarbakır'da 'sondaj' operasyonu: Boru hatlarından petrol çalan sekiz kişi yakalandı

Diyarbakır'da boru hatlarına düzenek yerleştirerek petrol çalan kişilere yönelik "Sondaj Operasyonu"nu başlatıldı. Operasyonda aralarında çete lideri O.A'nın da bulunduğu sekiz şüpheli yakalandı.

09:38 . 17/09/2023 Pazar
AA
Özel düzenekle boru hattından petrol çaldılar.

Özel düzenekle boru hattından petrol çaldılar.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, boru hattından ham petrol çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.


Soruşturma kapsamında, özel bir şirketin boru hatları vasıtasıyla çıkarılan petrolün basıncının düştüğünün fark edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.


Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu organize şekilde boru hatlarından ham petrol çalındığını tespit etti.


  • Belirlenen silahlı çete üyelerine yönelik düzenlenen "Sondaj Operasyonu"nda aralarında çete lideri O.A'nın da bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, çok sayıda silah, para, ham petrol depolanan fiber tanklar ve petrol dolu variller ele geçirildi.


Zanlıların, hazırladıkları düzenekleri petrol borularına yerleştirerek özel bir vanayla boru hattından ham petrolün çıkışını sağladıkları, elde ettikleri ham petrolü depolara naklettikleri, tanklara doldurup, arıtma işlemi yaparak sattıkları belirlendi.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Soruşturma kapsamında, 14 Ekim 2022'de boru hatlarına düzenek yerleştirerek petrol çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklanmıştı.



#Diyarbakır
#Petrol
#Hırsız
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