Diyarbakır'da 'sondaj' operasyonu: Boru hatlarından petrol çalan sekiz kişi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizden kopartılan öğretmenlerimizi unutmadık, unutmayacağız. İnsanımızın gönlünü fetheden Aybüke Yalçın'ın ismini Cudi'deki petrol sahasına verdik. Günlük 100 bin varil üretim yapacak sahamız ülkemize değer kattıkça şehidimizin adı da nesilden nesile aktarılacaktır" ifadelerini kullandı.