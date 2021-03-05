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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyon: 7 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyon: HDP'li vekilin babası dahil 7 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da, Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği'nin (MEBYA-DER) yönetici ve üyelerine yönelik düzenlenen terör operasyonlarında, gözaltına alınan, aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın babası Mehmet Zeki Dağ'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, MEBYA-DER ile terör örgütü PKK arasındaki ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. Bu kapsamanda 27 Şubat ile 3 Mart günü düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın babası Mehmet Zeki Dağ'ın da olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda MEBYA-DER binasında yapılan aramada elde edilen dijital materyaller ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemeler sonucu derneğin ve çeşitli konumlarda faaliyet gösteren dernek yöneticilerinin de terör örgütü PKK ile ilişkili ve irtibatlı olan, örgütten aldıkları talimatlar doğrultusunda hareket eden şüpheliler belirlendi.

7 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 28 şüpheliden sorgusu tamamlanan 10 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyedeki mahkemeye çıkarılar şüphelilerden aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın babası Mehmet Zeki Dağ'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 18 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

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