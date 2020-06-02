Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe, son 6 ayın en yüksek miktarı yakalandı

Açıklamada, Söz konusu operasyon esnasında arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 235 kilogram esrar ve 23 kilogram skunk maddesi ile 15 ayrı noktada toplam 2 milyon 452 bin 500 kök kenevir bitkisi, likit esrar yapımında kullanılan 864 adet çakmak gazı, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2 bin 580 metre uzunluğundaki su hortumu 1 adet su motoru, 5 adet silikon yapıştırıcı, esrar elemekte kullanılan 1 adet elek ve 300 metre bakır tel ele geçirilmiş, ele geçirilen esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir denildi.