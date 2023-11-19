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Diyarbakır'da 'Yörünge’ operasyonu: 12 kişi yakalandı

Diyarbakır'da ev ve iş yerlerine girip, hırsızlık yaptığı belirlenen 12 şüpheli, 'Yörünge' adlı operasyon ile yakalandı. Şüphelilerden 1'inin 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da belirlendi. Gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

09:39 - 19/11/2023 Sunday
DHA
Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Yörünge’ operasyonu

Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Yörünge’ operasyonu

Diyarbakır'da ev ve iş yerlerine girip, hırsızlık yaptığı belirlenen 12 şüpheli, 'Yörünge' adlı operasyon ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, farklı tarihlerde ev ve iş yerlerine girip, hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, 12 şüpheliyi tespit edip, 'Yörünge' isimli operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda, 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'inin 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



#Asayiş
#Diyarbakır
#operasyon
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