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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da zehir tacirlerine büyük operasyon: Son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar

Diyarbakır'da zehir tacirlerine büyük operasyon: Son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 milyon 571 bin kök Hint keneviri ile bir ton 600 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisi, son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar oldu.

Haber Merkezi AA
Diyarbakır'da 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Diyarbakır'da 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Bağlan ve Kabakaya kırsal mahallelerinde gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Er Muammer Gür Narkoterör Operasyonu", başarıyla tamamlandı.

  • Operasyonda, önceden tespiti yapılan 89 farklı noktada 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri, arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde bir ton 600 kilogram esrar, kenevirleri sulamak amacıyla tarlalara kurulu şekilde tespit edilen 8 bin 400 metre uzunluğundaki su hortumu ve borusu ile 6 su motoru bulundu.

Diyarbakır'da narkoterör operasyonunda rekor uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM
Diyarbakır'da narkoterör operasyonunda rekor uyuşturucu ele geçirildi

Bölgede ayrıca tarlaya ekili keneviri sulamak amacıyla kazılan çukura yerleştirilen naylon örtüyle oluşturulmuş yapay sulama havuzu da ortaya çıkarıldı.

Keneviri sulamak için yapay havuz

Bölgede ayrıca tarlaya ekili keneviri sulamak amacıyla kazılan çukura yerleştirilen naylon örtüyle oluşturulmuş yapay sulama havuzu da ortaya çıkarıldı.

Açıklamada, "Lice ilçesinde ele geçirilen kenevir, son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar oldu. Uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur" denildi.

Ketçap kovalarından çıkanlar polisi bile şaşırttı
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Ketçap kovalarından çıkanlar polisi bile şaşırttı

Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ile 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuyu yere attı

Öte yandan, Bağlan Mahallesi'nde yapılan aramada, güvenlik güçlerinin geldiğini fark ederek elindeki uyuşturucuyu yere atıp kaçmaya çalışan bir kişi yakalandı.

Diyarbakır'da rekor uyuşturucu: 7 milyon kök Hint keneviri, 1.6 ton esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi kırsal Bağlan ve Kabakaya Mahalleleri kırsalında icrasına başlanılan 'Şehit Jandarma Er Muammer Gür Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu' tamamlandı.
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ÜLKE GENELİNDE SON 4 YILDA ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTAR<br>​<br>​ Operasyonda önceden tespiti yapılan, 89 farklı noktada 7 milyon 571 bin 62 kök kenevir bitkisi, arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde bir ton 600 kilo esrar, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 8 bin 400 metre uzunluğundaki su hortumuborusu, 6 su motoru ele geçirildi.
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Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.
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Ayrıca Bağlan Mahallesi'nde temas araması sırasında, elinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere atarak kaçmaya çalışan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Ele geçirilen kenevir bitkisinin son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu öğrenildi.
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Diyarbakır'da rekor uyuşturucu: 7 milyon kök Hint keneviri, 1.6 ton esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, ekili 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ve çuvallar içerisinde bir ton 600 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu öğrenildi.


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