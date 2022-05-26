Gündem Diyarbakırdaki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı
DİYARBAKIR

Diyarbakır'daki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek HDP binası önünde evlat nöbetine katılanların sayısı, Muş'tan 2, Batman'dan da bir aileyle 295'e yükseldi.

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Haber Merkezi DHA
Diyarbakırdaki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı
997 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 997 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu.

DHA

HDP önündeki ailelerin evlat nöbetindeki beşinci buruk bayramı: Bir evladım mezarda bir evladım dağda
GÜNDEM
HDP önündeki ailelerin evlat nöbetindeki beşinci buruk bayramı: Bir evladım mezarda bir evladım dağda

Aile sayısı, Muş'ta 1999'da 24 yaşındayken kaçırılan ve hiç görmediği ağabeyi Mehmet Şah için gelen kardeşi Mehmet Can Güvenç (21) ile Varto ilçesinde 2015'te Varto Sağlık Meslek Lisesi öğrencisiyken 16 yaşında kaçırılan kızı Dilan için gelen Cemal Han ve 2021'de Batman'ın Beşiri ilçesinde 20 yaşındayken kaçırılan oğlu Murat için gelen Yeslibe Toprak ile 295’e çıktı.

DHA

Sağlık Meslek Lisesi öğrencisiyken kaçırılan kızı Dilan için gelen Cemal Han, "Benim kızım 2015'te Varto Sağlık Meslek Lisesi’nde kandırılarak götürüldü ama kimler tarafından kandırıldığını, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Sonra bir haber alamadık. Şimdi ben buradan kızıma çağrı yapıyorum; neredeysen bir şekilde bize ulaş. 7 senedir ne gecemiz belli ne de gündüzümüz. Kızımızı istiyoruz. Ben kızımı herkesten istiyorum" dedi.

DHA

"GEL ARTIK, ÇOK ÖZLEDİM"

Geçen yıl 20 yaşındayken Batman'ın Beşiri ilçesinde kaçırılan oğlu Murat'a seslenen Yeslibe Toprak ise, evladını almadan eylemine son vermeyeceğini ifade ederek, "Oğlumun getirilmesini istiyorum. Bir haber etsin. Ben de babası da, kardeşleri de, hepimiz perişan durumdayız. Kardeşleri evde sürekli ağlıyor. Özellikle küçük kardeşi ona çok düşkündü. Oğlum Allah rızası için bir haber ver, bir iletişime geç bizimle. Sesini duyalım, iyi olduğunu bilelim en azından. Bu yeter bize, senin nerede olduğunu bilmiyoruz. Ne bir mesaj ne bir telefon, hiçbir şey yok. Gel artık, çok özledim. Allah aşkına hiç mi düşünmedin bizi?” diye konuştu.

Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye sitem: 23 Nisan’ı kutlayamıyorsak sebebi sizsiniz
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye sitem: 23 Nisan’ı kutlayamıyorsak sebebi sizsiniz

23 yıl önce 24 yaşındayken Muş’ta kaçırılan ağabeyi Mehmet Şah için gelen Mehmet Can Güvenç de eylemi sonuna kadar sürdürme konusunda kararlı olduğunu dile getirerek, "Ağabeyim 23 senedir kayıp. İstanbul’a çalışmaya gitmişti. Onu zaten hiç görmedim. Onu görmek isterdim. Annem ve babam hepsi perişan. Hala bir umutları var yani, nerede, kim tarafından götürüldü, ne oldu. Hiçbir şekilde herhangi bir haber alınamadı. Ben ağabeyimi istiyorum. İnşallah o da bizi görüp bir iletişime geçer. Devletimiz zaten elinden geleni yapıyor. İnşallah hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

Muş'taki evlat nöbeti gün geçtikçe büyüyor
FOTOĞRAF 7
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Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin eylemi devam ediyor.
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Her hafta çarşamba günleri HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerin sayısı, bir ailenin daha katılımıyla 27'ye yükseldi.
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44 haftadır eylemlerini sürdüren aileler arasına, Şefik Mutlu da katıldı.
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1999 yılında çobanlık yaptığı sırada dağa çıkarılan oğlu için eyleme katılan baba Şefik Mutlu, 23 yıldır haber alamadığı ve 37 yaşında olduğunu söylediği oğlunun dönüp gelmesi için teslim ol çağrısında bulundu.
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Baba Mutlu, “Oğlum 1999 yılında çobanlık yapıyordu. Dağda hayvanları otlattığı sırada PKK'ya rastlamış ve çocuğumu götürmüşler. O günden beri evladımdan hiçbir haber alamadık. Eğer oğlum beni duyuyorsa, neredeyse bize göndersinler. Oğlum var mı, yok mu bilgimiz olsun. Ben çocuğumu istiyorum. Ben hiç unutamıyorum çocuğumu. O gelene kadar da eylemdeyim” diye konuştu.<br>Evlat nöbetindeki annelerden Ayten Koçhan ise “Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı bize versinler. Yeter anneler ağladı. Oğlum Ersin, eğer beni duyuyorsan, görüyorsan yavrum bizi düşünmüyorsan kızını düşün ve kızın şu anda perişan bir halde. Kızın Hira için gel, teslim ol yavrum” dedi.
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Muş'taki evlat nöbeti gün geçtikçe büyüyor
Muş'ta evlat nöbeti tutan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin sayısı 27'ye yükseldi. 14 yaşındayken 1999 yılında kaçırılan oğlu Emrah için eyleme katılan baba Şefik Mutlu, "O gelene kadar eylemdeyim" dedi.


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