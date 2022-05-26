Diyarbakır'daki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 997 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu.

DHA

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Aile sayısı, Muş'ta 1999'da 24 yaşındayken kaçırılan ve hiç görmediği ağabeyi Mehmet Şah için gelen kardeşi Mehmet Can Güvenç (21) ile Varto ilçesinde 2015'te Varto Sağlık Meslek Lisesi öğrencisiyken 16 yaşında kaçırılan kızı Dilan için gelen Cemal Han ve 2021'de Batman'ın Beşiri ilçesinde 20 yaşındayken kaçırılan oğlu Murat için gelen Yeslibe Toprak ile 295’e çıktı.

DHA

Sağlık Meslek Lisesi öğrencisiyken kaçırılan kızı Dilan için gelen Cemal Han, "Benim kızım 2015'te Varto Sağlık Meslek Lisesi’nde kandırılarak götürüldü ama kimler tarafından kandırıldığını, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Sonra bir haber alamadık. Şimdi ben buradan kızıma çağrı yapıyorum; neredeysen bir şekilde bize ulaş. 7 senedir ne gecemiz belli ne de gündüzümüz. Kızımızı istiyoruz. Ben kızımı herkesten istiyorum" dedi.

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DHA

"GEL ARTIK, ÇOK ÖZLEDİM"

Geçen yıl 20 yaşındayken Batman'ın Beşiri ilçesinde kaçırılan oğlu Murat'a seslenen Yeslibe Toprak ise, evladını almadan eylemine son vermeyeceğini ifade ederek, "Oğlumun getirilmesini istiyorum. Bir haber etsin. Ben de babası da, kardeşleri de, hepimiz perişan durumdayız. Kardeşleri evde sürekli ağlıyor. Özellikle küçük kardeşi ona çok düşkündü. Oğlum Allah rızası için bir haber ver, bir iletişime geç bizimle. Sesini duyalım, iyi olduğunu bilelim en azından. Bu yeter bize, senin nerede olduğunu bilmiyoruz. Ne bir mesaj ne bir telefon, hiçbir şey yok. Gel artık, çok özledim. Allah aşkına hiç mi düşünmedin bizi?” diye konuştu.

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23 yıl önce 24 yaşındayken Muş’ta kaçırılan ağabeyi Mehmet Şah için gelen Mehmet Can Güvenç de eylemi sonuna kadar sürdürme konusunda kararlı olduğunu dile getirerek, "Ağabeyim 23 senedir kayıp. İstanbul’a çalışmaya gitmişti. Onu zaten hiç görmedim. Onu görmek isterdim. Annem ve babam hepsi perişan. Hala bir umutları var yani, nerede, kim tarafından götürüldü, ne oldu. Hiçbir şekilde herhangi bir haber alınamadı. Ben ağabeyimi istiyorum. İnşallah o da bizi görüp bir iletişime geçer. Devletimiz zaten elinden geleni yapıyor. İnşallah hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

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