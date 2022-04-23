Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye sitem: 23 Nisan’ı kutlayamıyorsak sebebi sizsiniz

Baba Mutlu, “Oğlum 1999 yılında çobanlık yapıyordu. Dağda hayvanları otlattığı sırada PKK'ya rastlamış ve çocuğumu götürmüşler. O günden beri evladımdan hiçbir haber alamadık. Eğer oğlum beni duyuyorsa, neredeyse bize göndersinler. Oğlum var mı, yok mu bilgimiz olsun. Ben çocuğumu istiyorum. Ben hiç unutamıyorum çocuğumu. O gelene kadar da eylemdeyim” diye konuştu.<br>Evlat nöbetindeki annelerden Ayten Koçhan ise “Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı bize versinler. Yeter anneler ağladı. Oğlum Ersin, eğer beni duyuyorsan, görüyorsan yavrum bizi düşünmüyorsan kızını düşün ve kızın şu anda perişan bir halde. Kızın Hira için gel, teslim ol yavrum” dedi.