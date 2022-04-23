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Gündem Evlat nöbetindeki babadan HDPye sitem 23 Nisanı kutlayamıyorsak sebebi sizsiniz
DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye sitem: 23 Nisan’ı kutlayamıyorsak sebebi sizsiniz

Diyarbakır'da, 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için HDP binası önünde oturma eylemi yapan Celil Bektaş, “Bugün 23 Nisan, bütün dünyada çocuklar bunu kutluyor. 23 Nisan’ı kutlayamıyorsak bunun sebebi HDP’dir. Ne yazık ki Diyarbakır anneleri ve babaları kendi çocuklarının bayramını kutlamıyor” dedi.

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Haber Merkezi DHA
Evlat nöbetindeki babadan HDPye sitem: 23 Nisan’ı kutlayamıyorsak sebebi sizsiniz
Celil Bektaş

Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 285 ailenin dönüşümlü olarak 964 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 35 aile, çocuğuna kavuştu.


2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan Yusuf için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Celil Bektaş, oğlunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayamadığını söyledi.

Bektaş, “23 Nisan’ı kutlayamıyorsak bunun sebebi HDP’dir. Çünkü oğlumu HDP götürdü. Tabi ki bugün oğlumuz olsaydı o coşkuyu biz de alacaktık. Ne yazık ki gönderemedik. Bugün 23 Nisan, bütün dünyada çocuklar bunu kutluyor. Ne yazık ki Diyarbakır anneleri ve babaları kendi çocuklarının bayramını kutlamıyor. Çocukları dağda. Şimdi bayram da geldi. Herkes bayramını yapacak, anne ve babalar yapmayacak. Biz bayramda da buradayız” diye konuştu.

Muş'taki evlat nöbeti gün geçtikçe büyüyor
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Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin eylemi devam ediyor.
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Her hafta çarşamba günleri HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerin sayısı, bir ailenin daha katılımıyla 27'ye yükseldi.
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44 haftadır eylemlerini sürdüren aileler arasına, Şefik Mutlu da katıldı.
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1999 yılında çobanlık yaptığı sırada dağa çıkarılan oğlu için eyleme katılan baba Şefik Mutlu, 23 yıldır haber alamadığı ve 37 yaşında olduğunu söylediği oğlunun dönüp gelmesi için teslim ol çağrısında bulundu.
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Baba Mutlu, “Oğlum 1999 yılında çobanlık yapıyordu. Dağda hayvanları otlattığı sırada PKK'ya rastlamış ve çocuğumu götürmüşler. O günden beri evladımdan hiçbir haber alamadık. Eğer oğlum beni duyuyorsa, neredeyse bize göndersinler. Oğlum var mı, yok mu bilgimiz olsun. Ben çocuğumu istiyorum. Ben hiç unutamıyorum çocuğumu. O gelene kadar da eylemdeyim” diye konuştu.<br>Evlat nöbetindeki annelerden Ayten Koçhan ise “Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı bize versinler. Yeter anneler ağladı. Oğlum Ersin, eğer beni duyuyorsan, görüyorsan yavrum bizi düşünmüyorsan kızını düşün ve kızın şu anda perişan bir halde. Kızın Hira için gel, teslim ol yavrum” dedi.
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Muş'taki evlat nöbeti gün geçtikçe büyüyor
Muş'ta evlat nöbeti tutan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin sayısı 27'ye yükseldi. 14 yaşındayken 1999 yılında kaçırılan oğlu Emrah için eyleme katılan baba Şefik Mutlu, "O gelene kadar eylemdeyim" dedi.


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