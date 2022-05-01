HDP önündeki ailelerin evlat nöbetindeki beşinci buruk bayramı: Bir evladım mezarda bir evladım dağda

Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 285 ailenin dönüşümlü olarak 972 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 35 aile, çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki 5'inci bayramlarına da buruk şekilde giren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrı yaptı.

DHA

'GEL BERABER AĞABEYİNİN MEZARINA GİDELİM'

Terör örgütü PKK tarafından 2015'te 21 yaşındayken kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çifçi, evlat nöbetindeki bayrama 5’inci kez buruk girdiğini belirterek, "Biz bu bayramı burada yaşıyoruz. Biz bu acılar içindeyiz. Bizim bayramımız yoktur. Benim şimdi bir evladım kardeşini ararken teröristler tarafından öldürüldü. Bir evladım mezarda bir evladım dağda. Gözüm yollarda. Öldürülen evladımın mezarına mı gideyim, kaçırılan oğlumun yolunu mu gözleyeyim? Bilmiyorum. Biz burada çok üzüntülüyüz. Rojhat bak bu 5’inci bayramın oldu. Yeter artık, bak senin kardeşin de mezarda. Kardeşini onlar öldürdü. Oğlum geri dön, yeter artık. Gel beraber ağabeyinin mezarına gidelim" diye konuştu.

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DHA

2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Celil Bektaş da şunları söyledi:

"Diyorlar ki bayram ama bayram bizim neyimize. Çünkü evladımız yok bizim. Ben evladıma sesleniyorum. Bak oğlum kaç bayramdır sensiz bayram geçiriyoruz. Gel çifte bayram yapalım. Sesimi duyuyorsan gel artık yeter. Dayanacak gücümüz kalmadı. Sen gelmeden biz buradan kalkmayacağız. Diğer çocuklara da sesleniyorum. Gelin ananızın babanızın kucağına. Devlet büyüktür, kimseye ceza vermemişler. Biz sizi burada bekliyoruz. Siz gelmeden buradan ayrılmayacağız."

OYNAT 00:49 Evlat nöbetindeki babadan Kılıçdaroğlu'na tepki: Onun dostları bizim 14-15 yaşındaki çocuklarımızı dağa kaçırıyor Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisi sürüyor. 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için HDP il binasının önünde oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, Diyarbakır'ı ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.



Baba Süleyman Aydın 'Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a evlat nöbetindeki aileler için değil, HDP'li dostlarının ailelerini ziyaret etmeye geldi. Biz onların dostlarının kapısından asla kalkmayacağız. Dostları 14-15 yaşındaki çocuklarımızı dağa gönderip hiçbir açıklama yapamıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi terör örgütünün emrinin altına girmiştir o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanımıza gelmeye yüzü yoktur. HDP'li dostlarından izin alamadı. Bizim feryadımızı tüm dünya duydu, bir tek CHP duymadı' dedi.

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OYNAT 00:48 Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu'nun 'görüşme' yalanına tepki: CHP il binası önünde eylem başlatıyoruz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyareti kapsamında evlatları PKK tarafından kaçırılan ve HDP il binası önünde nöbet tutan aileler ile bir otelde görüşmek istedi. Bu talebi kabul etmeyen aileler, iki temsilci yollayarak bu durumu CHP liderine yüz yüze aktardı. Söz konusu anlarda çekilen fotoğraflar, CHP'ye yakın basın kuruluşları ve partililer tarafından 'Kılıçdaroğlu, Diyarbakır anneleri ile görüştü' şeklinde lanse edildi. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından parti kurmaylarıyla görüşen anne Ayşegül Biçer, 'Siz çadıra gelemiyorsunuz, o cesaretini gösteremiyorsunuz ya biz CHP il başkanlığı önünde eylem başlatıyoruz. CHP alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Hodri meydan.' diyerek tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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