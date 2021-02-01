Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Bu hasreti bitir yavrum Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Kilis'ten 6 yıl önce dağa götürülen oğlu için gelen anne Selvi Öztürk "Oğlum beni duyarsan, görürsen çık gel. Bu hasreti bitir yavrum" diye konuştu.

Haber Merkezi 01 Şubat 2021, 12:34 Son Güncelleme: 01 Şubat 2021, 12:39 AA