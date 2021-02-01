Gündem Diyarbakırdaki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Bu hasreti bitir yavrum
DİYARBAKIR

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Bu hasreti bitir yavrum

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Kilis'ten 6 yıl önce dağa götürülen oğlu için gelen anne Selvi Öztürk "Oğlum beni duyarsan, görürsen çık gel. Bu hasreti bitir yavrum" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Selvi Öztürk, Kilis'ten 6 yıl önce dağa götürülen oğluna seslendi.
Selvi Öztürk, Kilis'ten 6 yıl önce dağa götürülen oğluna seslendi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 518'inci gününde sürüyor.

  • Kilis'ten 6 yıl önce dağa götürülen oğlu Süleyman için gelen anne Selvi Öztürk de oturma eylemine dahil oldu.

AA
HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Öztürk, oğlunun 6 yıl önce kaybolduğunu, daha sonra dağa götürüldüğünü öğrendiğini, evladını çok özlediğini belirtti.

Oğluna seslenen Öztürk, "Oğlum beni duyarsan, görürsen çık gel. Bu hasreti bitir yavrum. Çık gel, seni bağrıma basayım." dedi.

Diyarbakır'da HDP binası boşaltıldı: Nereye giderlerse gitsinler peşlerini bırakmayacağız
GÜNDEM
Diyarbakır'da HDP binası boşaltıldı: Nereye giderlerse gitsinler peşlerini bırakmayacağız

HDP’de 100 bin fotoğraflık terör arşivi çıktı
GÜNDEM
HDP’de 100 bin fotoğraflık terör arşivi çıktı

HDP'li İmir, el çabukluğuyla teröristin cebinden telefonu alıp delil karartmaya çalışmıştı: Tüm belgeler kurtarıldı
GÜNDEM
HDP'li İmir, el çabukluğuyla teröristin cebinden telefonu alıp delil karartmaya çalışmıştı: Tüm belgeler kurtarıldı

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı öldürülen PKK'lıların ailelerine para yollamış
GÜNDEM
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı öldürülen PKK'lıların ailelerine para yollamış
Abone Ol Google News
Kendi ilaçlarını üretmişler

Kendi ilaçlarını üretmişler

​Esenyurt'ta 15 çalışanlı 4 katlı kaçak hastane ortaya çıktı.
CHP istifa dalgasını önlemeye çalışıyor

​Parti teşkilatlarına ikna mesajı gönderildi.
Süt banyosu ile gündem olmuştu şimdi yeni iş buldu: Artık daha dikkatliyim

​İzmir ve çevre illerde hissedilen depremler korkuttu.

Yeni hattın açılış tarihini açıkladı.

Erdoğan'a sevgisini taşa yansıtıyor

Erdoğan'a sevgisini taşa yansıtıyor

İşlediği forsu Şanlıurfa'dan Ankara'ya gönderecek.
Aromalı zehir

Aromalı zehir

​Bir tane nargile 2 paket sigaradan daha fazla zarar veriyor.
31 bin kişiye ceza

31 bin kişiye ceza

Ekipler hafta sonu denetimlerinde binlerce kişiye ceza kesti.

Türkiye'nin ilk cep uydusu olacak.
Aromaya aldanmayın: Bir nargile 2 paket sigaraya eş değer
Hayat

Aromaya aldanmayın: Bir nargile 2 paket sigaraya eş değer

Türkiye’de nargile tütün kullanımında aromanın yasaklanması gündeme gelirken, Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, 18-24 yaş aralığındaki gençlerde nargile kullanım oranının yüzde 7,5 olduğunu, kullanıcıların yüzde 88'inin ise bunu aromatik olarak tercih ettiğini açıkladı. Tütünün aromatik olmasının zararını azaltmadığına vurgu yapan Aslanbaba, "Aroma, sadece kullanılan o tütünün kokusunu değiştiriyor, ama insan sağlığına 2 paket sigara oranında zarar veriyor" dedi.
Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı inşaatında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev ulaşım projelerini birer birer hayata geçirdiklerini söyledi. Karaismailoğlu, "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz" dedi.
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam
Ekonomi

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam

İstanbul'un iki yakası arasında hızlı ulaşım sağlayan Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerine yönelik zam haberi geldi. Yapılan son zammın ardından Avrasya Tüneli'nde tek yön geçiş ücreti otomobiller için 46 TL'ye, minibüsler için 69 TL'ye çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.