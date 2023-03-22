|
Reklam
Reklam
Gündem

Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarına soruşturma

Diyarbakır'da HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Örgüt propagandası yapıldığı gerekçesiyle 186 şüpheli gözaltına alındı. Nevruz organizasyonunda PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açılmıştı.

11:35 . 22/03/2023 Çarşamba
Diğer
186 şüpheli gözaltına alındı.

186 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 186 şüpheli gözaltına alındı.



PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde dün nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li bazı milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılmıştı.

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açılmıştı.

Etkinlik esnasında bariyerleri aşıp platformun bulunduğu alana gelmek isteyenlere polis izin vermemiş, bunun üzerine alandan güvenlik güçlerine taş ve pet şişe atılmıştı. Atılan taşlardan bazı polisler yaralanmıştı.




#Diyarbakır
#Nevruz kutlamaları
#emniyet
44 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.