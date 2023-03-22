Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarına soruşturma

186 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 186 şüpheli gözaltına alındı.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde dün nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li bazı milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılmıştı.
Alanda zaman zaman terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açılmıştı.
Etkinlik esnasında bariyerleri aşıp platformun bulunduğu alana gelmek isteyenlere polis izin vermemiş, bunun üzerine alandan güvenlik güçlerine taş ve pet şişe atılmıştı. Atılan taşlardan bazı polisler yaralanmıştı.