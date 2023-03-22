Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarına soruşturma

Diyarbakır Bağlar'da terör sempatizanlarının gösterilerine sahne olan Nevruz etkinliğine CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. PKK elebaşı Öcalan lehine sloganların atıldığı etkinlikte en ön safta yer alan Tanrıkulu, kendisine uzatılan mikrofona açıklamada bulundu. Tanrıkulu, "Bu bahar başka güzel gelecek. Barışın, dostluğun, dayanışmanın ve yeni bir dönemin başlangıcı olsun." dedi.