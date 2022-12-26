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DİYARBAKIR

Diyarbakır'daki saldırıyı gerçekleştiren terörist ihaneti böyle anlattı: Bombaya takviye 3 de tüp patlattım

Diyarbakır’da 8 polis ve 1 sivilin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terörist F.A.’nın ifadesine Yeni Şafak ulaştı. 15 Aralık’ta ‘Rüstem’ adlı PKK’lıdan 10-15 kilo ağırlığındaki patlayıcıyı teslim aldığını anlatan terörist, “Yol üzerindeki marketten, patlamanın etkisini yükseltmek amacıyla 3 de tüp aldım. 16 Aralık’ta, sabah, zırhlı araç geçerken uzaktan kumandayla bombayı patlattım” dedi.

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Burak Doğan Yeni Şafak
Diyarbakırdaki saldırıyı gerçekleştiren terörist ihaneti böyle anlattı: Bombaya takviye 3 de tüp patlattım
​Diyarbakır’da 8 polis ve 1 sivilin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terörist F.A.’nın ifadesine Yeni Şafak ulaştı.

Diyarbakır’da 8 polis ve 1 sivil memurun yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terörist F.A., sorgusunda saldırının tüm detaylarını anlattı. Eylem talimatını aldıktan sonra kendisine, “Kasım ayından başlayarak her pazar belirlediğimiz buluşma yerine gel. Bir pazar sana patlayıcı getireceğiz” denildiğini belirten F.A., “İkinci buluşmada patlayıcıyı aldım. Araca yükledim. Patlamanın etkisini artırmak için araca 3 tane de tüp koydum” dedi.

KEŞİF İÇİN 1000 DOLAR ALDIM

Sorgusunda saldırının tüm detaylarını anlatan F.A., özetle şunları kaydetti: “Örgütteki ağabeyim 2004 yılında Siirt’te çatışmada öldürüldü. Ben de 2021 yılında köyümde Tijda, Eylem ve Kemal kodları ile tanıdığım 3 örgüt mensubu ile karşılaştım. Örgüt mensuplarına sivil kıyafet temin ederek evime götürdüm. Akşam havanın da kararmasıyla örgüt mensuplarının evden ayrıldı. 2022 yılı Mart ayı sonu veya Nisan ayı başlarında Tijda ve Eylem tekrar evime geldi. Yaptıkları propagandalardan etkilendim, şehir içi çalışmalarda faaliyet yürütmemi istediler, kabul ettim. Bana Firaz kod adı verildi. Örgütle yaptığım sonraki görüşmelerde şehir merkezinde keşif çalışması yapmam amacıyla 1000 ABD Doları verildi. ‘Uygun bir hedef bul, sana sabotaj eğitimi verilecek eylem yapacaksın’ denildi.

‘YILBAŞINA KADAR PATLAT’ DEDİLER

Hayvan pazarına giderek babama yardımcı olduğum sırada bölgede görevli çevik kuvvet polislerine eylem yapılabileceğimi düşündüm. Örgütle görüştüm, eylemin hayvan pazarı güzergâhında yapılması yönünde karar aldık. Tijda, Eylem ve Kemal bana bomba eğitimi verdi. Eğitimden sonra bana patlayıcıyı Rüstem kod adlı kişinin getireceği söylendi. Buluşma noktası örgüt mensuplarına ait dizüstü bilgisayardaki harita programından seçildi. Kasım ayından başlayarak Aralık ayına kadar olan her Pazar günü akşam 20:00-21:00 saatleri arasında buluşma noktasında bekle. Eylemin yılbaşına kadar gerçekleşmesi gerekiyor bilgisi verildi.

KATLİAM PLANINDA TÜP DETAYI

Aralık ayının ilk Pazar günü buluşma noktasına gelen Rüstem bir sonraki buluşmada kendisine patlayıcıyı getireceğini söyledi. Bu zaman aralığında ben arkadaşım G.T., ile araç kiraladım. Bu araçla bir gün sonra yine keşif amaçlı hayvan pazarına gittim. Rüstem’le bir sonraki pazar günü yaptığım buluşmada patlayıcıları aldım, sakladım. Daha önce araç kiraladığım yerden bu kez eylemde kullandığım aracı kiraladım, 15 Aralık’ta akşam saatlerinde yaklaşık (10-15) kg ağırlığında patlayıcıyı aracın arka koltuğuna koydum, yol üzerinde bulunan bir marketten patlamanın etkisini yükseltmek amacıyla 3 adet tüp aldım. 16 Aralık’ta saat 04.00 sıralarında Mardin yolu hayvan pazarı civarına araçla gittim, Aracı yol kenarına park ettim. Zırhlı araç geçerken uzaktan kumanda yardımıyla patlattım. Eylem sonrası Lice ilçesine giderek örgütün kırsal kadrosuna katılım yapmayı düşünüyordum. Eylemden bir gün önce irtibat kurduğum A.A. isimli taksici ile anlaştık. Beni anlaştığımız konumdan alıp Lice’ye götürürken yakalandım.”

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