Diyarbakır'daki terör saldırısının sivil şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 kişiden Ömer (15), Abit (22), Siraç Yıldız (26) ile Ahmet Ay'ın (23) cenazesi düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kulp Merkez Camisi'nde düzenlenen törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri ambulansla konvoy eşliğinde camiye getirildi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Soylu, törende yaptığı konuşmada, terör örgütünün, gerçekleştirdiği saldırıyla evine ekmek götürmek için çalışan masum insanları şehit ettiğini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, şöyle konuştu:

"Muharrem ayındayız. Hazreti Hüseyin'in şehadetinin içerisinde olduğu, bizi yine bizle buluşturduğu bir ayın içerisindeyiz. Hüseyinlerimizi uğurluyoruz. Ömer 15 yaşındaydı, mazlumdu. Siraç ailesini, eşini, iki çocuğunu bırakarak Allah'a kavuştu, Hüseyin gibi. Biliriz ki ekmeğine giden ibadetine gider. Ahmet de aynı. İnancımız bize 'sabredin' der. Allah sabredenlerle beraberdir. Bu milletin birlik hamuruna sahip çıkmanıza minnettarız. Sizinle beraber olan, bu çocuklarımıza dua eden milyonlarca kardeşiniz var. Allah bizi Ömer, Abit, Ahmet ve Siraç'ımıza mahcup etmesin. Sığınacağımız yer Allah'tır. Cumhurbaşkanımız, başsağlığı ve sabır diliyor."

Diyarbakır Müftüsü Yavuz Selim Karabay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehitlerin cenazeleri, tekbir ve salavatlar eşliğinde cenaze aracına taşındı.

Bakan Soylu, şehitlerden Ömer Yıldız'ın tabutunu bir süre omzunda taşıdı. Cenazelerin taşınması sırasında vatandaşlar sık sık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Ömer, Abit ve Siraç Yıldız'ın cenazesi törenin ardından Kulp ilçesinin Koçkar köyünde, Ahmet Ay'ın cenazesi ise Tuzla köyünde toprağa verildi.

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Öte yandan tören sonunda acılı ailelerle görüşen, aralarında Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen, Yavuz Bingöl ve Hasan Kaçan'ın da bulunduğu bir grup sanatçı başsağlığı dileğinde bulundu.

2 kişi Batman'da toprağa verildi

Saldırıda şehit düşen 7 kişiden İhsan Çelikbilek ve Mehmet Bozyel Batman'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları ambulansla konvoy eşliğinde Valilik bahçesine getirildi.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ersoy, hiçbir günahı, sorumluluğu, vebali olmayan insanların akıtılan kanı üzerine toplandıklarını belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"Hep birlikte yaşamanın çok ağır bedellerini bu coğrafyayı vatan tuttuğumuzdan bu yana hep ödüyoruz. Elbette ki gerekirse bundan sonra da ödemeye devam edeceğiz. Ancak bu kadar kalleş, adi, alçak olunmasına tahammül edemiyoruz. İsyanımız buna" diyen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette onlar ne yaparsa yapsın, bu ülkenin toprakları üzerinde gözü olanların, onları birliğimize, beraberliğimize, bütünlüğümüze, huzurumuza, güvenimize karşı maşa olarak kullananların hedefleri ne olursa olsun, Allah'ın izniyle bu topraklar üzerinde ilelebet bir ve beraber olarak yaşamaya devam edeceğiz. Yine bu alçakların, hainlerin, gözü dönmüş uşakların içerde ve dışarda ne kadar destekçisi olursa olsun, insanların kanlarının, gözyaşlarının üzerinden ne kadar siyaset yapmak isteyen, makam mevki sahibi olmak isteyen, ne kadar sevicisi, destekleyicisi, kucaklayıcısı olursa olsun biz bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz. Hepsine inat, bu ülke toprakları üzerinde birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde bizi vatansız, yurtsuz bırakmak isteyenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere inat yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle hiçbir alçaklığın, ihanetin ümidimizi kaybetmeye vesile olmasına ne de geleceğimize kuşku ile bakmamıza neden olmasına izin vermeyeceğiz. Hiçbir üzüntü, keder, ödediğimiz hiçbir bedel bizi yolumuzdan geri çeviremeyecek."

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Ersoy, "Tarihimiz boyunca verdiğimiz mücadelenin başarıya yakın günlerini yaşıyoruz. Ümitsizliğe kapılmayacağız, önümüze bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Bu vatanın bir parçası, özgür, eşit vatandaşları olmanın onurunu, gururunu yaşamaya devam edeceğiz. ifadelerini kullandı.

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Törende şehitlerin yakınları Kürtçe ağıt yakarak, terör örgütü aleyhine slogan attı, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Turgut Erhan'ın okuduğu duaların ardından şehitlerden evli ve 6 çocuk babası Çelikbilek'in cenazesi Beşiri ilçesinin Örmegözü köyü mezarlığında, Mehmet Bozyel'in İkiztepe Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Sinan Diger Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Sinan Diger'in (44) Türk bayrağına sarılı tabutu, Diyarbakır'dan konvoy eşliğinde Muş'taki Çağlayan Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, yaptığı konuşmada, hainlerin hesap vereceğini söyledi.

Şehit Sinan Diger'in rızkı ve vatan için toprağa düştüğünü anlatan Vali Gündüzöz, şöyle dedi:

"Sinan kardeşim, senin ailen bizim ailemiz. Evlatların bize emanet. Allah şahit, bu aziz milletimizin önünde söz veriyorum; Seni katleden hainlere en kısa sürede gereği yapılacak ve senin kanın yerde kalmayacak. Zaten bittiler, sayıları çok azaldı. Fareler gibi kaçıyorlar. Sonuç itibarıyla sen şehit oldun. Herkese Allah şehadeti nasip etmez. Büyük bir mertebeye ulaştın. Rızkın için vatan için toprağa düştün. Ben hainlere şunu söylüyorum. Hainlere gereği yapılacak ama onların uzantıları şehir içinde dolaşanlar, belli legal kisvelerin altında dolaşanlar size de sesleniyorum; Çok az vaktiniz kaldı. Hepinizin defterini bu aziz millet dürecek. Mekanın cennet olsun."

Muş Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından 5 çocuk babası şehidin cenazesi, tekbir ve salavatlar eşliğinde cenaze aracına taşındı.

Törenin ardından Diger'in cenazesi, Yeşilce Mahallesi'ndeki kabristanda toprağa verildi. Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Belediye Başkan Vekili Muharrem Bozkurt, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Ağaçkorur köyü mevkisinde dün odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmiş, 7 kişi şehit olmuş, 10 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alınmıştı.

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