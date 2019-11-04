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DİYARBAKIR

Diyarbakır’dan Mehmetçik’e atkı ve selam

Diyarbakır annelerinin HDP İl Binası önündeki eyleminde 62. gün geride kaldı. Çocukları dağa kaçırılan anneler Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçik’e destek için atkı ördü ve asker selamı verdi. Halime Şehitoğlu, “Onlar üşümesin diye örüyoruz, onlar üşürse biz de üşürüz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır anneleri
Diyarbakır anneleri

Terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 55 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 62'nci günde de sürdürdü. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır anneleri Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için atkı ördü.

ALLAH MEHMETÇİK'İ KORUSUN

Diyarbakır anneleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için ördüğü atkıları burada görev alan askerlere gönderecek. İstanbul'dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine katılan anne İmmihan Nilifırka, Mehmetçik için atkı ve bere örmeye başladıklarını belirterek, "Allah Mehmetçiği korusun, Allah onları başımızdan eksik etmesin. Onlara katkımız olsun, Mehmetçik üşümesin diye atkı örüyoruz" diye konuştu.

HER ZAMAN YANINDAYIZ

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eylem yapan Songül Altıntaş ise harekata katılan askere destek olmak istediklerini söyledi. Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan için atkı örmeye başladıklarını vurgulayan Altıntaş, "Onların üşümemesi için atkı örüyoruz. Yaptığımız ürünleri bir haftada tamamlarız. Mehmetçiğe gönülden atkı örüyoruz. Her zaman Mehmetçiğin yanındayız" dedi.

ASKER SELAMIYLA DESTEK

Erzurum'dan gelen Halime Şehitoğlu ise "Mehmetçiğin Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Onlar var ise biz de varız, onlar yoksa biz de yokuz. Allah onları her türlü kötülükten korusun. Onlar üşümesin diye örüyoruz, onlar üşürse biz de üşürüz" ifadelerini kullandı. Daha sonra oturma eylemi yapan anneler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi.

Zafer bizim olacak

  • 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelerek, 3 Ekim'de oturma eylemine başlayan Süheyla Demir, sınır ötesinde vatani görev yapan askerlerin üşümemesi için atkı ördüklerini söyledi. Demir, ''Sınırın öteki tarafında vatani görevini yapan Mehmetçiğimize atkı örüyoruz. Onlar, bizim güvenliğimiz için soğuk havalarda üşümesin, diye atkı örüyoruz. Biz burada evlat nöbeti tutuyoruz, onlar orada bizi korumak için nöbet tutuyor. İnşallah el ele verirsek zafer bizim olacak, biz onları yeneceğiz'' dedi.

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