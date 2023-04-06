Diyarbakır’ın büyük gururu.

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi’nde eğitim gören Gül Karen Aça, dünyanın en prestijli üniversitelerden Harvard ve Stanford’un da aralarında bulunduğu 9 üniversiteden tam burslu kabul aldı. Dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri olarak gösterilen Karen, arkadaşlarıyla yaptığı online toplantıda Harvard Üniversitesi’nden kabul aldığını öğrenince sevinç çığlıkları atıp büyük mutluluk yaşadı.

DÜNYANIN EN PARLAK 100 ÖĞRENCİSİNDEN BİRİ

Diyarbakır’da doğup büyüyen 18 yaşındaki Gül Karen Aça, lise eğitimine Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi’nde devam ediyordu. Bu yıl 12. sınıf olan, başarılı çalışmalarıyla ailesinin ve öğretmenlerinin büyük takdirini toplayan Karen, iki sene önce, Google ve Oxford’un ortak inisiyatifi “Rise for the World” tarafından dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçildi. Yaşam boyu eğitim bursu kazanan Karen, dünyanın en prestijli üniversitelerinin de bir anda dikkatini çekmeyi başardı. Üniversite eğitimi için kısa süre önce başvurularını tamamlayan Karen, merakla beklediği kabul duyurularının açıklanmasıyla önce şaşkınlık daha sonra da büyük gurur yaşadı.

Gül Karen Aça. Avjin Aktop.

AYNI ANDA DOKUZ ÜNİVERSİTEDEN KABUL

Annesi müzik, babası matematik öğretmeni olan Karen, her yıl yüz binlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Stanford başta olmak üzere John Hopkins, Northwestern, Berkeley, Toronto, Georgia Institute of Techonolgy, California Santa Cruz, Duke Üniversitelerinden tam burslu kabul aldı. Bugüne kadar verdiği emeklerin karşılığını alan Karen, aynı anda hem Harvard ve Stanford’tan hem de toplamda 9 üniversiteden kabul alarak başarısını da taçlandırdı. Diyarbakır’dan yeni bir başarı hikayesine imza atan Karen, Harvard Üniversitesi sonuçlarının açıklanmasını online toplantıda arkadaşlarıyla birlikte bekledi ve kabul aldığını öğrenince “Harvard’a girdim” diye bağırarak sevinç çığlıkları attı, büyük mutluluk yaşadı.

ÇABA ÇOK ÖNEMLİ, TEST ÇÖZMÜYORDUM

Süregelen sorunların bilim ve iş birliğiyle çözülebileceğine inandığını söyleyen Karen, “Çok çalışıyordum, belki de başarının sırrı bu. Çaba da gerçekten çok önemli. Çalışırken ilgi alanlarımı keşfettim. Test çözmüyordum ancak sürekli projelerde ve yarışmalarda yer alıyordum. Herhangi bir fırsattan bir şey çıkabileceğime inandığımda peşinden gidiyorum. Farklı insanlarla çalışmakta bana çok şey kattı. Benden sınıf olarak alt dönemdeki arkadaşlarımla da yakından çalıştım, onların da fikirleri çok önemliydi” dedi.

HARVARD’I, STANFORD’U REDDETMEK ÇOK ZOR

Dünyanın en parlak 100 öğrencisinden birisi olmasında empati, azim, dürüstlük, görev aşkı gibi birçok kriterin bulunduğunu söyleyen Karen, “Şu an çok mutluyum. Hangi üniversiteyi seçeceğime henüz karar vermedim, belli değil. Arkadaşlarıma, öğretmenlerime, aileme uzun uzun danışıp karar vermek istiyorum. Harvard’ı reddetmek çok zor. Stanford’u reddetmek çok zor” diye konuştu.

122 ÖĞRENCİ 367 KABUL

Türkiye’nin 65 ilinde 153 kampüsü bulunan Bahçeşehir Koleji’nin farklı kampüslerinde lise eğitimi gören, aralarında Gül Karen Aça’nın da bulunduğu 122 öğrenci, bu yıl başta Amerika olmak üzere dünyanın önde gelen 367 üniversitesinden kabul alarak büyük bir başarıya imza attı. Kabul alınan yerler arasında Harvard ve Stanford’ın dışında Oxford, Cornell, Chicago, Columbia gibi önde gelen üniversiteler de bulunuyor.











