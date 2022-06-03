“Diyarbakır’ın hizmetindeyiz”

Dünya

ABD'de istihdam mayısta beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 390 bin kişi artarken piyasa beklentilerinin üzerine çıkarken işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,6'da kaldı. ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam mayısta 390 bin kişi arttı.