Diyarbakır'ın Lice ilçesinde operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
- İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.