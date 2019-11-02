Gündem Diyarbakırın Lice ilçesinde operasyon 3 terörist etkisiz hale getirildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleşen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Lice'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. (arşiv)
Lice'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. (arşiv)

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

  • İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

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