Diyarbakır'ın Lice ilçesinde operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Yusuf İslam, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü: Hayatın her alanında karşımıza çıkıyorsunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam'ı külliyede kabul etti. Kabulde, Yusuf İslam, Erdoğan'ı, başkanı olduğu Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yapılan Cambridge Camisi'nin açılışına davet etti. Ayrıca İslam, açıklamasında "Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin şahsında ve önderliğinde Türk insanının yardımseverliği, misafirperverliği hayatın her alanında karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.