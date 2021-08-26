3 Eylül'de evlat nöbetine davet ediyoruz

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP il binası önünde başlattıkları evlat nöbetinde 3 Eylül’de 2 yıl geride kalıyor. Çocukları kaçırılan aileleri temsilen nöbetteki babalardan Celil Bektaş ve Süleyman Aydın, Ankara’daki HDP Genel Merkezi’ne, “Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz” yazılı çelenk bıraktı. Üzerlerinde çocukları Yusuf Bektaş ve Özkan Aydın’ın fotoğraflarının basılı olduğu tişörtlerle genel merkezin önüne gelen iki baba HDP’yi protesto ederek evlatlarının teslim edilmesini istedi.

BİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KÜRT’ÜYÜZ

Çocuklarını dönene kadar HDP’nin peşinin bırakmayacaklarını söyleyen baba Celil Bektaş, “Oğlum 5 Mayıs 2019’da HDP tarafından dağa götürüldü. Gençlik kollarında montu ve kimliği çıktı. Benim oğlum hasta. Bunlar Kürt’ü temsil edemezler. Kürt biziz, hiçbir zaman Kürtlüğümüzü inkar etmedik. Her zaman söylüyorum; Ankara’da Türk’üm, Diyarbakır’da Kürt’üm, Trabzon’da Laz’ım. Bunlar ellerini bizim yakamızdan çeksin. Var olsun devletimiz yanımızdadır. Biz Amerika’nın uşağı değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin Kürt’üyüz. Her yerde her zaman diyoruz. Bizim evladımız gelene kadar biz HDP’nin peşini bırakmayacağız. Bizim evladımızı HDP götürdü. Ben buradan CHP ve İYİ Parti’ye de sesleniyorum; Samimilerse gelsinler bize destek versinler” dedi.

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BİZ ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ

Baba Süleyman Aydın ise oğlunu 6 yıldır görmediğini belirterek, “Eylemimizin 723’üncü gününde anne ve babaları temsilen Ankara’dayız. HDP’den tek bir milletvekili bile cesaret edip Kürt ailelere sahip çıkmıyor. 6 yıldır ben oğlumu görmedim. Neden bizim çocuklarımızı PKK’ya satıyorlar? Kürt için mücadele ediyoruz diyorlar, Kürt’ü öldürüyorlar. HDP, açıklamasında diyor ya; ‘Doğu’da zulüm var’ doğrudur, PKK zulmü var, HDP zulmü var. 9 yaşındaki çocukları dağa göndermek zulümden başka bir şey değildir. Biz bunların kapısında kalkmayacağız. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin Kürt’üyüz. Vatanımıza asla ihanet etmiyoruz. Biz çocuklarımızı istiyoruz” diye konuştu.

HDP’NİN İÇ YÜZÜNÜ ORTAYA ÇIKARALIM

Oğlu Özkan Aydın’a çağrı yapan baba Aydın, “Oğlum güvenlik güçlerine teslim olun. HDP ve PKK’dan bize hayır gelmez. İyi bir yer olsaydı HPD milletvekilleri kendi çocuklarını dağa gönderirlerdi. HDP milletvekilleri sizin çocuklarınız nerede? Süleyman Aydın, Celil Bektaş’ın çocukları nerede? Mağarada ölüme terk etmişler. Artık herkes bunların iç yüzünü görsün” diye konuştu. Aydın, basın sayesinde ailelerin eylemleri duyurulduğu için terör örgütündeki çocukların ikna yoluyla teslim olduğunu ifade ederek, “3 Eylül’de Türkiye nöbette olacak. 3 Eylül’de tüm Türkiye’yi HDP önüne davet ediyoruz. Hep birlikte HDP’nin iç yüzünü ortaya çıkaralım” çağrısını da yaptı.

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CHP ŞART KOŞTU!

HDP’nin ve CHP’nin milletvekilleriyle de görüştüklerini belirten Süleyman Aydın, “Bize söyledikleri tek cevap, ‘Bir şartla size sahip çıkarız. Çocuğunuzu devletten isteyin’ diyorlar. Bizim çocuğumuzu devlet götürmemiş ki. Bizim çocuklarımızı CHP’nin arkadaşları, dostları götürmüş. Buradan HDP’ye sesleniyoruz; Çocuklarımızı nasıl dağa götürdüyseniz geri getirin” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Evlat nöbetinde iki yılı geride bıraktılar