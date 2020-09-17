Diyarbakırlı genç kız güzellik merkezinde kâbusu yaşadı: Her yeri yandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan Dilara Turhan, arkadaşının tavsiyesiyle kolundaki tüylerden kurtulmak için güzellik merkezine gitti. Turhan, bir ay önce gittiği güzellik merkezinde 3'üncü seans yapıldığı sırada sol kolunda yanma hissetti. Kolundaki yanık belirtilerini güzellik merkezindeki yetkililere bildirilen Turhan'a kullanması için krem tavsiye edildi. Sol kolunda siyah lekeler oluşan Turhan, yaklaşık bir aydır kullandığı kremlerden sonuç alamayınca tekrar güzellik merkezine gitti.

Siyah lekelerin geçmediğini ve dışarıya bu sebeple çıkamadığı şikayetinde bulunan Turhan'a, denize girdiği için böyle olduğu yanıtı verildi. Duruma tepki gösteren Turhan, mağdur olduğunu belirterek, savcılığa güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Görenler kendime zarar verdiğimi düşünüyor'

Turhan, kolunda izler oluşunca güzellik merkezinde görüştüğü kişilerce tavsiye edilen kremi kullanmasıyla iz bırakmayacağını belirtildiğini söyledi. Kremi kullanmasına rağmen kolundaki izlerin silinmediğini anlatan Turhan, "Kolumu gördüler, 'Ay bu kızın koluna bak, ne olmuş acaba' diye kendi aralarında konuştular. Dışarıdan çok kötü görünüyordu. Dışarıda görenler acaba kendime zarar verdim mi diye düşündüler. Çalıştığım iş yerinde arkadaşlarım ve müşteriler tarafından çok fazla tepki gördüm. 'Koluna ne olmuş, sen kendine zarar mı veriyorsun' gibi şeylerde bulundular bana. Ben bu süreçte çok zorlandım. Psikolojik olarak baskı altında kaldım. Ben kendilerine kolumda iz kalırsa şikayetçi olacağımı söyledim." dedi.

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"Bütün suçu bana yıkmaya çalıştılar"

İşlemi yapanların hiçbir iz kalmayacağını söyleyen genç kız, "Bütün suçu bana yıkmaya çalıştı. Siz denize gittiniz vücudunuz yandığı için iz kaldığını söyledi ama ben diğer kolum içinde lazere girdim, sağ kolumda olmadı ama sol kolumda iz kaldı. Öyle olmuş olsaydı sağ kolumda da iz kalmış olması gerekirdi. Benimle hiçbir şekilde ilgilenmediler. Beni geçiştirip gönderdiler. Haklarında şikayette bulundum" diye konuştu.

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'Ömür boyu iz bırakabilir'

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Hamza Aktaş, güzellik merkezlerinde uzmanların olmayışının böylesi sorunların ortaya çıkmasına neden olduğuna dikkat çekti. Yetkisi ve uzman olmaya kişilerce yapılan lazer işlemlerinden Turhan'ın yaşadığı olayın oluşmasına neden olduğunu anlatan Aktaş, şunları söyledi: "Bu konuda yetkili, yetkin değiller. Uzman değiller, vakıf değiller. Sadece yaptıkları şey, hastayı alıp hemen müdahalelerini yapıp evlerine göndermek. Belki de gelişebilecek bu tür sorunlarla ilgili de tamamıyla alakasız, ilgisiz olmak. Bize çok lazer sonrası yanık vakaları geliyor. Bazı izler ömür boyu hastalarla birlikte kalıyor ve hastaların psikolojileri de ciddi anlamda etkileniyor" ifadelerini kullandı.