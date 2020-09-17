Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Diyarbakırlı genç kız güzellik merkezinde kabusu yaşadı Her yeri yandı
DİYARBAKIR

Diyarbakırlı genç kız güzellik merkezinde kâbusu yaşadı: Her yeri yandı

Güzellik merkezi adı altında merdivenaltı işletmelerde insanların sağlığını hiçe sayan işletmelerin son durağı Diyarbakır oldu. 22 yaşındaki Dilara Turhan, bir ay önce gittiği güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdığı sırada kolunda yanıklar oluştu. Dışarıda görenlerin kendisine zarar verdiğini düşündüğünü belirten genç kız, "Çalıştığım iş yerinde arkadaşlarım ve müşteriler tarafından çok fazla tepki aldım. Psikolojim bozuldu. Güzellik merkezinden şikayetçi oldum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi. Uzmanlar ise,

bu tür merkezlerin bu işlemleri yaptıktan sonra işlerin üstesinden gelemediğini çünkü konu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyleyerek vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi DHA
Genç kız, güzellik merkezinden şikayetçi olduğunu söyledi.
Genç kız, güzellik merkezinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan Dilara Turhan, arkadaşının tavsiyesiyle kolundaki tüylerden kurtulmak için güzellik merkezine gitti. Turhan, bir ay önce gittiği güzellik merkezinde 3'üncü seans yapıldığı sırada sol kolunda yanma hissetti. Kolundaki yanık belirtilerini güzellik merkezindeki yetkililere bildirilen Turhan'a kullanması için krem tavsiye edildi. Sol kolunda siyah lekeler oluşan Turhan, yaklaşık bir aydır kullandığı kremlerden sonuç alamayınca tekrar güzellik merkezine gitti.

  • Siyah lekelerin geçmediğini ve dışarıya bu sebeple çıkamadığı şikayetinde bulunan Turhan'a, denize girdiği için böyle olduğu yanıtı verildi. Duruma tepki gösteren Turhan, mağdur olduğunu belirterek, savcılığa güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Görenler kendime zarar verdiğimi düşünüyor'

Turhan, kolunda izler oluşunca güzellik merkezinde görüştüğü kişilerce tavsiye edilen kremi kullanmasıyla iz bırakmayacağını belirtildiğini söyledi. Kremi kullanmasına rağmen kolundaki izlerin silinmediğini anlatan Turhan, "Kolumu gördüler, 'Ay bu kızın koluna bak, ne olmuş acaba' diye kendi aralarında konuştular. Dışarıdan çok kötü görünüyordu. Dışarıda görenler acaba kendime zarar verdim mi diye düşündüler. Çalıştığım iş yerinde arkadaşlarım ve müşteriler tarafından çok fazla tepki gördüm. 'Koluna ne olmuş, sen kendine zarar mı veriyorsun' gibi şeylerde bulundular bana. Ben bu süreçte çok zorlandım. Psikolojik olarak baskı altında kaldım. Ben kendilerine kolumda iz kalırsa şikayetçi olacağımı söyledim." dedi.

Estetikte çirkin pazarlama
EKONOMİ
Estetikte çirkin pazarlama

"Bütün suçu bana yıkmaya çalıştılar"

İşlemi yapanların hiçbir iz kalmayacağını söyleyen genç kız, "Bütün suçu bana yıkmaya çalıştı. Siz denize gittiniz vücudunuz yandığı için iz kaldığını söyledi ama ben diğer kolum içinde lazere girdim, sağ kolumda olmadı ama sol kolumda iz kaldı. Öyle olmuş olsaydı sağ kolumda da iz kalmış olması gerekirdi. Benimle hiçbir şekilde ilgilenmediler. Beni geçiştirip gönderdiler. Haklarında şikayette bulundum" diye konuştu.

Berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatılıyor
GÜNDEM
Berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatılıyor


'Ömür boyu iz bırakabilir'

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Hamza Aktaş, güzellik merkezlerinde uzmanların olmayışının böylesi sorunların ortaya çıkmasına neden olduğuna dikkat çekti. Yetkisi ve uzman olmaya kişilerce yapılan lazer işlemlerinden Turhan'ın yaşadığı olayın oluşmasına neden olduğunu anlatan Aktaş, şunları söyledi: "Bu konuda yetkili, yetkin değiller. Uzman değiller, vakıf değiller. Sadece yaptıkları şey, hastayı alıp hemen müdahalelerini yapıp evlerine göndermek. Belki de gelişebilecek bu tür sorunlarla ilgili de tamamıyla alakasız, ilgisiz olmak. Bize çok lazer sonrası yanık vakaları geliyor. Bazı izler ömür boyu hastalarla birlikte kalıyor ve hastaların psikolojileri de ciddi anlamda etkileniyor" ifadelerini kullandı.

Cildim çürüdü: Hayalleri için sildirmek istediği dövmeler kabusu oldu
FOTOĞRAF 14
Title
Bodrum'da yaşayan, aslen Kafkas kökenli olan Burak Yıldızel 2015 yılında annesi öldükten sonra annesine duyduğu özlemi bileğine 'anne' yazdırarak gidermeye çalıştı. Diğer koluna ise kardeşi ve annesinin doğum tarihi olan 18.11 dövmesini işletti.
Title
Omzuna Çeçen bayrağı, kollarına dua ve annesi öldükten sonra kendisine bakan anneannesinin ismini yaptıran Yıldızel, Özel Harekatçı sınavlarının açılacağını duyunca dövmelerini sildirmek istedi. Çocukluğundan beri asker olmak isteyen Yıldızel vücudundaki dövmeleri sildirmek için Bodrum'da bir estetik uzmanına gitti.
Title
İlk başta bir şey anlamayan genç her gün dövmelerini sildirmeye gitti. Bir süre sonra cildi çürümeye başlayan Yıldızel büyük acılar çekmeye başladı. Yaklaşık 8 ay boyunca acı çeken Yıldızel daha sonra ünlü bir estetik cerrahla görüştü. Vücudundaki dövmelerin bulunduğu omuzu, bilekleri ve kollarındaki izlerin kalıcı olduğunu duyunca hayatının şokunu yaşadı.
Title
Hayalleri için sildirmek istediği dövmeleri gencin kabusu oldu. Birkaç estetik uzmanı ile görüşen Yıldızel'e verilen cevaplar aynı olunca çocukluğundan beri asker olma hayalleri de suya düştü. Genç adam kötü bir görüntü oluşturan kolları nedeniyle uzun kollu kıyafetlerle gezmeye başladı.
Title
Tek hayalinin asker olmak olduğunu söyleyen Burak Yıldızel, “Eylül 2018 tarihinde bir estetik merkezine gittim. Dövmeleri sildirme nedenim ise çocukluk hayalim olan Özel Harekatçı olabilmek içindi. Kendileriyle yaptığım görüşmede ilk sorduğum soru, vücutta iz kalacak mı? Herhangi bir problem yaşayacak mıyım oldu. Kendisi bana yapacağı işlemlerde hiçbir risk olmadığını, risk oluşturabilecek bir işlem yapmadıklarını ve birçok kişide uyguladıkları teknikle dövme sildirdiklerini söyleyerek beni ikna ettiler. 3 Eylül 2018 yılında ilk seansıma girdim. Sıvı bir solisyonu dövme makinesiyle deri altına enjekte ederek boya kusturmaya çalıştılar. Bu benim bilmediğim bir teknikti. Fakat bu tekniğin çok faydalı olduğunu ve hiçbir şekilde vücutta sıkıntı oluşturmadığını, iz bırakmadığını söyledi. Seans ücreti olarak bin 600 lirada anlaştık ve o zamanlar askeri ücret bin 600 liraya yakın bir şeydi. Ben her seans bin 600 lira para ödedim bu insana. Şu anda çok mağdurum ve kimsenin bu sıkıntıları yaşamasını istemiyorum. 16 Mayıs 2019'e kadar ben 1,5 ayda 2 kez olmak üzere seansa girdim. Yaklaşık 20 günde bir kez seansa girerek dövmelerimi sildirdim. Her seansta bu izlerin hiçbir şekilde kalmayacağını, bunun bir tedavi süreci olduğunu ve geçeceğini söylemesine rağmen hiçbir gelişme olmadı. Aradan aylar geçti ve çok saçma sapan teknikler uyguladı. Gözenek açmak için bile uygulamalar yaptı” dedi.
Title
Çok zor günler geçirdiğini ifade eden Yıldızel, “Yaklaşık 12 gün sonra cildim çürümeye başladı. 12 gün sonra derilerim çürümüş dehşet bir şekilde dövmelerin bulunduğu yer içeri çöktü. Acısı ve ıstırabı anlatılacak gibi değildi. Ciddi bir ıstırap çektim. Ben çocukluğumdan berri hayalim olan Özel Harekatçı olabilmek için bu işlemleri yaptırdım. Ben vatan millet aşığı olan bir insanım. Benim için çok manevi değeri olan çok anlamlı dövmelerdi. Bileğimde rahmetli annemin ismi yazıyordu. Kolumda Allah'tan başka galip yoktur yazıyordu, hat sanatı ile birlikte. Rahmetli annem ve kardeşimin doğum günü aynı gün onun tarihi yazıyordu yine bileğimde. Diğer bileğimde beni büyüten anneannemin ismi, kolumda Enfal suresinden bir kesit yazıyordu. Ben Kafkas'ım omzumda ise Çeçen bayrağını dövme yaptırmıştım. Gerçekten tek amacım vatanıma milletime hizmet edip bir asker olarak hayatımı devam ettirmekti. Ne hayallerle gittim neler yaşadım.
Title
Bu işlemlerin ardından ben başka bir doktora gittim ve bu işlemlerin geçmeyeceğini orada öğrendim. Ve beni bu zamana kadar oyaladığını öğrendim. Bu işlemler başında bana bunlar yansıtılsaydı ben başka bir doktora giderdim. Şu anda çocukluk hayalim olan Özel Harekatçılık mesleğini icra eden bir insan olurdum. Bu insanlar yüzünden başıma gerçekten gelmeyen kalmadı. Maddi olarak sıkıntıya düştüm. Fiziksel acıyı hesaba bile katmıyorum. Günlerce put gibi uyudum. Türkiye'nin hiçbir yerinde dövme sildirmeye gidildiğinde dermapen uygulayan doktor daha bulamazsınız. Bu kadar sıkıntılı süreçlerden geçtim ve cezalarını çekmesini istiyorum” dedi.
Title
Yıldızel, hayatını kabusa çeviren estetik uzmanı hakkında ise şikayetçi oldu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Cildim çürüdü: Hayalleri için sildirmek istediği dövmeler kabusu oldu
Bodrum'da vücuduna yaptırdığı dövmelerini hayalleri için sildirmek isteyen 26 yaşındaki Burak Yıldızel'e uygulanan sistem hayallerini yıktı. Asker olmak için dövmelerini sildiren genç adamın cildi çürümeye başladı.


Abone Ol Google News
Çin ve Belarus birlikleri Rusyada

Çin ve Belarus birlikleri Rusya'da

​3 ülkenin çekildiği Kafkas 2020 tatbikatı hazırlıkları başladı.
Bir baba ocağı: Padişahın evi

Bir baba ocağı:
Padişahın evi

​400 yıl boyunca Osmanlı padişahlarının ikametgâhı oldu.
Erdoğan il başkanlarına sesleniyor

Erdoğan il başkanlarına sesleniyor

'​AK Parti'de unvanlar değişebilir ama hizmet anlayışı bitmez'

Yunanistan'da maske fiyaskosu

Yunanistan'da maske fiyaskosu

Bedava maskeler büyük geldi: Felaketle sonuçlanan bir başarısızlık

​300 evin elektriğini üretmeye başladı.

İlk hela müze oluyor

İlk hela müze oluyor

​Osmanlı döneminde yapılmıştı, ismi de manidar: Sık dişini helası...
İki terörist<br>ölü ele geçirildi

İki terörist
ölü ele geçirildi

​MİT ve jandarmadan ortak operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.