Gündem Diyarbakır Licedeki Kıran-5 operasyonunda 1 ton esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR

Diyarbkaır haberleri... Lice'deki Kıran-5 operasyonunda 1 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır Lice'deki Kıran-5 operasyonunda 1 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda önceki gün "Kıran-5 Operasyonu" kapsamında yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı-03 Operasyonu" başarıyla tamamlandı. Operasyonda toplam 1 ton 36 kilogram esrar ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Kayalık alana gizlenmiş çuvallar içerisinde ele geçirilen esrar maddeleri.
Kayalık alana gizlenmiş çuvallar içerisinde ele geçirilen esrar maddeleri.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda önceki gün "Kıran-5 Operasyonu" kapsamında yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı-03 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

DHA
Operasyonda toplam 1 ton 36 kilogram esrar ele geçirildi ve muhafaza altına alındı.

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Operasyon, terör örgütü PKK mensuplarının bulunması, etkisiz hale getirilmesi, kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek içerisindeki silah ve mühimmatların muhafaza altına alınması, diğer malzemeler ile sığınakların imha edilmesi, teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya çıkarılması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddelerin ve bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

DHA
Terör örgütü mensuplarınca kullanılan kış sığınağı tespit edildi ve kullanılamaz hale getirildi.
  • Operasyonda, yapılan aramada ilçenin Yolçatı köyünde yaşayan N.İ'nin evinde paketlenmiş ve satışa hazır 17 paket halinde 15 kilogram esrar, ruhsatsız av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği, 2 havalı tüfek ile Sınır mezrasında S.D'nin evinin bahçesinde 46 kilogram esrar, 110 av tüfeği fişeği bulundu.

DHA
Operasyonda toplam 1 ton 36 kilogram esrar ele geçirildi ve muhafaza altına alındı.

Evde olmadıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Narkoterörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında kayalıklar ve çalılar arasında arama yapıldı.

Operasyonda toplam 1 ton 36 kilogram esrar ele geçirildi ve muhafaza altına alındı.

Terör örgütü mensuplarınca kullanılan kış sığınağı tespit edildi ve kullanılamaz hale getirildi.

Söz konusu sığınakta çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi bulundu. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Diyarbakır'da terör operasyonunda 1 ton esrar ele geçirildi
FOTOĞRAF 8
Title
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda önceki gün Kıran-5 Operasyonu kapsamında yürütülen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı-03 Operasyonu başarıyla tamamlandı.
Title
Operasyon, terör örgütü PKK mensuplarının bulunması, etkisiz hale getirilmesi, kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek içerisindeki silah ve mühimmatların muhafaza altına alınması, diğer malzemeler ile sığınakların imha edilmesi, teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya çıkarılması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddelerin ve bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Title
Operasyonda, ​​yapılan aramada ilçenin Yolçatı köyünde yaşayan N.İ'nin evinde paketlenmiş ve satışa hazır 17 paket halinde 15 kilogram esrar, ruhsatsız av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği, 2 havalı tüfek ile Sınır mezrasında S.D'nin evinin bahçesinde 46 kilogram esrar, 110 av tüfeği fişeği bulundu.
Title
Evde olmadıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Title
Narkoterörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında kayalıklar ve çalılar arasında arama yapıldı.
Title
Operasyonda toplam 1 ton 36 kilogram esrar ele geçirildi ve muhafaza altına alındı. Terör örgütü mensuplarınca kullanılan kış sığınağı tespit edildi ve kullanılamaz hale getirildi.
Title
Söz konusu sığınakta çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi bulundu. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler yerinde imha edildi.
Title
​​Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
Diyarbakır'da terör operasyonunda 1 ton esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 ton 36 kilogram esrar gele geçirildi.


Yerli olarak geliştirildi

Yerli olarak geliştirildi

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