Dizilerin meşhur apartmanının acı hikayesi: Dört masum genç vahşice öldürülmüştü

Son ayların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı Beyoğlu'nda çekiliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan dizi rating rekorları kırıyor.
Dizinin çekildiği apartman daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Dizilere ev sahipliği yapan apartman Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.
Dizilerde kullanılan bu apartmanın bir yıl önce acı bir "intikam" hikayesine tanık olmuştu.
DÖRT ARKADAŞINI KİLİTLEYİP DAİREYİ ATEŞE VERDİ
İstanbul Beyoğlu’ndaki Jurnal Sokak’ta bulunan Temel Apartmanı’nda kalan 8 arkadaş arasında çıkan tartışma sonrası Özkan Elmas isimli şahıs arkadaşlarını eve kitleyerek daireyi ateşe vermişti. Olay sonrası 4 kişi hayatını kaybetmişti. 36 yıl hapse çarptırılan Elmas, mala zarar verme ve genel güvenliği tehlikeye atmak suçlarından ise 4 yıl olmak üzere toplamda 40 yıl hapse mahkum edilmişti.