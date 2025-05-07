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DMM: Özgür Özel'e saldıran kişinin GBT'sinin silindiği iddiaları doğru değil

DMM: Özgür Özel'e saldıran kişinin GBT'sinin silindiği iddiaları doğru değil

12:067/05/2025, Çarşamba
DHA
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Özgür Özel'e saldıran ve daha önce kasten cinayetten hüküm giyen S.T.'nin GBT'si silinmiş' şeklindeki iddialar doğru değildir” denildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Özgür Özel'e saldıran ve daha önce kasten cinayetten hüküm giyen S.T.'nin GBT'si silinmiş' şeklindeki iddialar doğru değildir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T.'nin, 16 Aralık 2024 tarihinde Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu haberlerde geçen, bu ihbarın ardından emniyet güçlerince şahsın GBT sorgusunun yapıldığı ve 'olumsuz bir duruma rastlanmadığı' şeklindeki iddialar dezenformasyondur. Haber içeriğinde paylaşılan tutanağın emniyet birimlerine değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik şirketine ait olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

'Asılsız iddialara itibar etmeyiniz'

Selçuk Tengioğlu'nun 2024 yılındaki ihbarının ardından GBT incelemesinin yapıldığı belirtilerek, "GBT incelemesinde aranan şahıs olmadığı, 'Kasten öldürme' suçundan kaydı bulunduğu, Terörle Mücadele Dairesi (TEM) arşivinde kaydının olmadığı tespit edilmiş ve tutanak zaptına GBT bilgileri işlenmiştir. İddia edilenin aksine herhangi bir şekilde şahsın GBT'sinin silinmesi söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.


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DMM: Özgür Özel'e saldıran kişinin GBT'sinin silindiği iddiaları doğru değil
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