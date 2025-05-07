DMM: Özgür Özel'e saldıran kişinin GBT'sinin silindiği iddiaları doğru değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Özgür Özel'e saldıran ve daha önce kasten cinayetten hüküm giyen S.T.'nin GBT'si silinmiş' şeklindeki iddialar doğru değildir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T.'nin, 16 Aralık 2024 tarihinde Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu haberlerde geçen, bu ihbarın ardından emniyet güçlerince şahsın GBT sorgusunun yapıldığı ve 'olumsuz bir duruma rastlanmadığı' şeklindeki iddialar dezenformasyondur. Haber içeriğinde paylaşılan tutanağın emniyet birimlerine değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik şirketine ait olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.