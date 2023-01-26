Doğa Koleji Vex Robotics Almanya şampiyonu

Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın En Büyük Robotik Yarışması" olarak giren, VEX Robotics yarışmasının Almanya Turnuvası’nda ülkemizi temsil eden Doğa Koleji Ankara Çayyolu Kampüsü 86840C numaralı Veritas Robotics takımı, şampiyon oldu. Spin Up teması ile gerçekleştirilen turnuva Stuttgart VDI House’da düzenlendi. Doğa Koleji Ankara Çayyolu kampüsü 86840B numaralı NEO Robotics takımı ise turnuvada yarı final oynama başarısı gösterdi.

“Turnuva ve yarışmalarda önceliğimiz öğrencilerimizin kazanımlarıdır.” diyen Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdürü Enis Eryaman, “Öğrencilerimiz turnuvalar ile problem çözme, mühendislik, takım çalışması, iş birliği, analitik ve inovatif düşünme becerilerini geliştiriyorlar. Turnuvalarda aldığımız bu şampiyonluklardan dolayı gururluyuz. Ülkemiz adına da önemli bir başarıya imza atan tüm öğrencilerimizi, takımlarımızı tebrik eder, bu başarıda emeği geçen tüm mentor öğretmenlerimize teşekkür ederiz.” dedi.