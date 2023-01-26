|
Gündem

Doğa Koleji Vex Robotics Almanya şampiyonu

VEX Robotics Almanya Turnuvası’nda ülkemizi temsil eden Doğa Koleji Ankara Çayyolu Kampüsü 86840C numaralı Veritas Robotics takımı, şampiyon olarak Türkiye’nin gururu oldu. Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdürü Enis Eryaman, “Turnuva ve yarışmalarda önceliğimiz öğrencilerimizin kazanımlarıdır.” dedi.

17:30 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Doğa Koleji Vex Robotics Almanya şampiyonu

Doğa Koleji Vex Robotics Almanya şampiyonu

Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın En Büyük Robotik Yarışması" olarak giren, VEX Robotics yarışmasının Almanya Turnuvası’nda ülkemizi temsil eden Doğa Koleji Ankara Çayyolu Kampüsü 86840C numaralı Veritas Robotics takımı, şampiyon oldu. Spin Up teması ile gerçekleştirilen turnuva Stuttgart VDI House’da düzenlendi. Doğa Koleji Ankara Çayyolu kampüsü 86840B numaralı NEO Robotics takımı ise turnuvada yarı final oynama başarısı gösterdi.

“Gururluyuz”

“Turnuva ve yarışmalarda önceliğimiz öğrencilerimizin kazanımlarıdır.” diyen Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdürü Enis Eryaman, “Öğrencilerimiz turnuvalar ile problem çözme, mühendislik, takım çalışması, iş birliği, analitik ve inovatif düşünme becerilerini geliştiriyorlar. Turnuvalarda aldığımız bu şampiyonluklardan dolayı gururluyuz. Ülkemiz adına da önemli bir başarıya imza atan tüm öğrencilerimizi, takımlarımızı tebrik eder, bu başarıda emeği geçen tüm mentor öğretmenlerimize teşekkür ederiz.” dedi.




#Doğa Koleji
#Almanya
#Vex Robotics
1 saat önce
default-profile-img
Doğa Koleji Vex Robotics Almanya şampiyonu
LGBT’li Selin Ciğerci'den skandal itiraf: Taşıyıcı anne vasıtasıyla evlat edindim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacici'i kabul etti
Haliliye Belediyesi hizmetleriyle çocukların yüzünü güldürüyor
Serdar Dursun'a talip var: Golcü isim Fenerbahçe'den ayrılabilir
Rus Ombudsmanı Moskalkova'nın düşürdüğü Türk bayrağını Ukraynalı mevkidaşı yerden kaldırdı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.