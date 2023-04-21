Doğal gaz 1 yıl bedava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşa 2 müjde birden verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında vatandaşlara da iki müjde birden verdi. Türkiye’nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözü verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
MUTFAK VE SICAK SUDA GAZ 1 YIL ÜCRETSİZ
Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun.
KONUTLARA 1 AY DOĞALGAZ FATURASI YOK
Şimdi de ikinci müjdemizi açıklıyorum: 1 ay boyunca Türkiye’nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız. Ülkemize eser kazandırma yolunda durmayacağız. Milletimize hizmet etme yolunda durmayacağız. Türkiye Yüzyılı inşasının yolunda durmayacağız. 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma alt yapısını Türkiye Yüzyılı’yla taçlandıracağız. Bu seçimlerde de tercihimizi çocuklarımızın geleceğini düşünerek Türkiye’nin diz çökmesini bekleyenleri Allah’ın izniyle hüsrana uğratacağız. İşte eser ve hizmetler, işte vizyonlar, işte sandık, hepsi de kantarınızda.