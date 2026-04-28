Doğal gaz kazı çalışmasında bulundu: İstanbul'da havan topu mermisi alarmı

Doğal gaz kazı çalışmasında bulundu: İstanbul'da havan topu mermisi alarmı

22:1328/04/2026, Salı
DHA
İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri geldi.

İstanbul Eyüpsultan'da doğal gaz kazı çalışması sırasında ekipler tarafından havan topu mermisi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri geldi. Sokakta alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde havan topu mermisi muhafaza altına alındı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde doğal gaz kazı çalışması çalışması yapan İGDAŞ ekipleri havan topu mermisi olduğu değerlendirilen bir mühimmat buldu. Olay yerine gelen polislerin incelemelerinin ardından mühimmat muhafaza altına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi 1. Güven Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta doğal gaz kazı çalışması gerçekleştiren İGDAŞ ekipleri havan topu mermisi olduğu değerlendirilen metal bir mühimmat buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri geldi.

Mühimmatın havan topu mermisi olduğu belirlendi

Polis ekiplerinin çalışmalarında, bulunan mühimmatın havan topu mermisi olduğu tespit edildi. Sokakta alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde havan topu mermisi muhafaza altına alındı.

"Bombaya benzer bir hali varmış"

Mahallede yaşayan Çetin Uzun, "Burada doğal gaz çalışması yapılıyordu. Çalışma yapılırken arkadaşlar bir metal parçasına rastlıyorlar. Arkadaşlar bundan da şüpheleniyorlar bombaya benzer bir hali varmış dolayısıyla polis ekiplerine haber veriyorlar. Olay yerine ekipler geliyor, bunun eski zamandan kalma yaklaşık bir 100 yıl kadar eski tarihten kalma bir havan mermisine benzer bir patlayıcı olduğunu söylüyorlar. Bomba imha ekipleri geldi ve imha edip yanlarına alıp götürdüler" dedi.


BEDAŞ duyurdu: Yarın İstanbul’un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek