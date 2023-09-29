Doğal gaz patladı üç ölü

Bahçelievler’in Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki bir binanın 5’inci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Saat 15.00 sularında meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen olayda 3 kişi yaşamını yitirdi. Korkunç olayda 3 kişi ise yaralandı. Patlamada, Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve Ahmet Bal yaşamını yitirdi.

SOKAK KAPATILDI

Patlamanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerince sokak kapatılırken, belediye ve AFAD ekipleri de bina içerisinde çalışma başlattı. Patlamanın etkisiyle binadan kopan molozlar orada bulunan araçların üstüne düşerken, çevredeki bazı binaların camları da kırıldı. Sokak üzerinde bulunan bir ağaç da patlamadan dolayı bir aracın üstüne devrildi. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SES ÇOK ŞİDDETLİYDİ

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bir sokakta doğal gaz patlaması meydana geldiğini ve ona bağlı olarak da yangın çıktığını belirtti. Bölgeye, itfaiye, sağlık ve zabıta ekiplerinin sevk edildiğini, itfaiyenin yangına müdahale ettiğini aktaran Bahadır, patlamanın gerçekleştiği binanın belediyenin ana binasına yakın olduğunu kaydetti.Çok şiddetli bir patlama sesi duyduğunu dile getiren Bahadır, “Hatta ‘Bina mı çöktü veya yıkımda bir şey mi oldu?’ diye düşündüm. Arkadaşları gönderdik, en üst katta doğal gaza bağlı olduğunu söylediler” diye konuştu. Bahadır, yangının bitişikteki binalara sıçramaması için itfaiyenin gerekli tedbirleri aldığını, bölgedeki bazı binalarda yaşayan vatandaşların tahliye edildiğini kaydetti.











