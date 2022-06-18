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Doğaseverler rotayı İnegöl’e çevirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Tarihten Doğaya Bursa’ temasıyla düzenlenen doğa yürüyüşünün yeni rotası, İnegöl ilçesi yaylaları oldu. Orman içerisinde yeşilin tüm tonlarına tanık olan doğaseverler, eşsiz manzara eşliğinde yürümenin keyfini çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğaseverler rotayı İnegöl’e çevirdi
Karanlık Gökyüzü Parkı ile turizmin çeşitlendirilmesi ve macera turizmine yönelik çalışmalar için tematik bir gözlem parkı oluşturulacağı belirtildi.

Bursa’da turizmin çeşitlenmesi ve turizm gelirlerinin artırılması amacıyla kentin sahip olduğu değerleri her platformda tanıtmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, ‘Tarihten Doğaya Bursa’ projesiyle kentin gizli kalmış değerlerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

EŞSİZ MANZARA

Doğaseverlerin büyük ilgi gösterdiği ‘Tarihten Doğaya Bursa’ projesi, yaklaşık 60 kişinin katılımıyla Merinos Park’taki buluşma noktasından başladı. Otobüslerle İnegöl ilçesine gelen doğaseverlerin yürüyüşü, Boğazova yolundan başladı ve yürüyüş Başalan Yaylası’na kadar kesintisiz devam etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karanlık Gökyüzü Parkı yapılması planlanan Başalan Yaylası’ndaki molada doğaseverlere, dünyada sadece 92 farklı örneği bulunan Karanlık Gökyüzü Parkı hakkında bilgiler verildi. Karanlık Gökyüzü Parkı ile turizmin çeşitlendirilmesi ve macera turizmine yönelik çalışmalar için tematik bir gözlem parkı oluşturulacağı belirtildi. Başalan Yaylası’nın doğal dokusu korunarak uygulanacak proje ile çeşitli gökyüzü gözlemi etkinlikleri, eğitim çalışmaları ve spor etkinlikleri yapılmasına imkan sağlanacak.

BAŞALAN YAYLASI’NDA MOLA

Başalan Yaylası’ndaki kısa molanın ardından; Düzgürgen sırtını takip ederek Arap çeşmesinin yanından yürüyüşe devam eden doğaseverler, öğle molasını Sepetçi Yaylası’nda verdi. Daha Sulu Dere kenarındaki yolu takip eden kafile, İclaliye Mahallesi’ne ulaştı. Yürüyüşün son noktası Çayyaka Mahallesi olarak belirlenirken, Bursa’nın yeni doğa yürüyüşü programına toplam 12 kilometrelik bu parkur da eklenmiş oldu.

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