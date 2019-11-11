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POLİTİKA

Doğu Akdeniz mesajı

Türkiye’nin ev sahipliğindeki “Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı” başladı. Tatbikata, 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel katılıyor. Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, “Bu yılki tatbikat, bu zamana kadarki Doğu Akdeniz Tatbikatları içerisinde en yüksek katılımlı tatbikat olacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Deniz Kuvveleri’nin etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak bölgenin güvenliği ve istikrarından kilit rol oynadığına dikkati çeken Tümamiral Bağcıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin yerli ve milli imkanlarla her geçen gün artan bir ivmeyle kabiliyetini geliştirerek güçlenip deniz menfaatlerini koruduğunu ifade etti.
Türk Deniz Kuvveleri’nin etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak bölgenin güvenliği ve istikrarından kilit rol oynadığına dikkati çeken Tümamiral Bağcıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin yerli ve milli imkanlarla her geçen gün artan bir ivmeyle kabiliyetini geliştirerek güçlenip deniz menfaatlerini koruduğunu ifade etti.

Türkiye’nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen “Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı” başladı. Deniz Kuvvetleri Harekat Daire Başkanı ve Doğu Akdeniz Davet Tatbikatı Direktörü Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, tatbikatın önemi ve amacı hakkında bilgi aktardı. Bu kapsamda 12 planlama koordinasyon toplantısı icra edildiğini belirten Bağcıoğlu, tatbikatın “serbest oyun” safhasını yönlendirmek üzere 200’den fazla ara durum hazırlandığını bildirdi.

4 FIRKATEYN, 1 DENİZALTI 3 MAYIN AVLAMA GEMİSİ

Bağcıoğlu, tatbikata NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 emrinde görev yapan Türkiye, Kanada, Yunanistan İspanya ve İtalya deniz kuvvetlerine bağlı 4 fırkateyn, 1 denizaltı, 3 mayın avlama gemisi ve 2 akaryakıt ikmal gemisinin katılacağını söyledi.

SAT VE SAS’LAR SAHNEDE

  • Bağcıoğlu, şöyle devam etti: “Tatbikata Deniz Kuvveleri Komutanlığından 31 muharip gemi, deniz karakol uçakları, insansız hava araçları, SAT, SAS ve KBRN timleri, Amfibi Deniz Piyade Bölüğü ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Mobil Eğitim Timleri katılacak. Tatbikatta Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından helikopter, uçak ve gemiler de yer alacak. Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı’na 15 ülkeden 47 gemi ve yaklaşık 4 bin 700 personel iştirak edecek.”

Mavi Vatan tatbikatı sonrası TSK'dan anlamlı video
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Mavi Vatan tatbikatı sonrası TSK'dan anlamlı video
Türk denizcileri Mavi Vatan 2019 tatbikatı dönüşünde geçmişte uygulanan bir geleneği yeniden canlandırdılar. Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi, boğazdan geçen fırkateynlerin personeli tarafından çimariva selamıyla selamlandı. TSK bu görüntülere yönelik bir tanıtım videosu yayınladı.


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