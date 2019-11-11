Doğu Akdeniz mesajı

Türkiye’nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen “Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı” başladı. Deniz Kuvvetleri Harekat Daire Başkanı ve Doğu Akdeniz Davet Tatbikatı Direktörü Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, tatbikatın önemi ve amacı hakkında bilgi aktardı. Bu kapsamda 12 planlama koordinasyon toplantısı icra edildiğini belirten Bağcıoğlu, tatbikatın “serbest oyun” safhasını yönlendirmek üzere 200’den fazla ara durum hazırlandığını bildirdi.
4 FIRKATEYN, 1 DENİZALTI 3 MAYIN AVLAMA GEMİSİ
Bağcıoğlu, tatbikata NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 emrinde görev yapan Türkiye, Kanada, Yunanistan İspanya ve İtalya deniz kuvvetlerine bağlı 4 fırkateyn, 1 denizaltı, 3 mayın avlama gemisi ve 2 akaryakıt ikmal gemisinin katılacağını söyledi.
SAT VE SAS’LAR SAHNEDE
- Bağcıoğlu, şöyle devam etti: “Tatbikata Deniz Kuvveleri Komutanlığından 31 muharip gemi, deniz karakol uçakları, insansız hava araçları, SAT, SAS ve KBRN timleri, Amfibi Deniz Piyade Bölüğü ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Mobil Eğitim Timleri katılacak. Tatbikatta Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından helikopter, uçak ve gemiler de yer alacak. Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı’na 15 ülkeden 47 gemi ve yaklaşık 4 bin 700 personel iştirak edecek.”