​Doğu Akdeniz Üniversitesi Shanghaı listesinde yine dünyanın en iyileri arasında

Turizm ve Otelcilik Bilimleri alanında dünyada 40. sırayı elde eden DAÜ, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da listeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) girme başarısını gösteren tek üniversite olurken, ada ve Türkiye genelinde yine birinci sıradaki yerini korudu. DAÜ dışında Türkiye üniversitelerinden Turizm ve Otelcilik Bilimleri alanında listeye girmeyi başaran Dokuz Eylül Üniversitesi 101-150, Akdeniz Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 151-200, Anadolu Üniversitesi ise 201-300 bandında yer aldı.

Öte yandan DAÜ, ShanghaiRanking’in İktisat Bilimleri alanında da Kıbrıs adası genelinde listeye girme başarısını gösteren tek üniversite oldu. DAÜ bu alanda 401-500 bandında yer alırken, Türkiye üniversiteleri arasında 301-400 bandında yer alan Koç Üniversitesi’nin ardından; Bilkent Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ile ikinci bandı paylaştı.

ShanghaiRanking sıralaması hakkında

Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) ilk olarak Haziran 2003’te Shanghai Jiao Tong University, Graduate School of Education, Center for World-Class Universities (CWCU) tarafından yayımlandı ve her yıl güncellendi. 2009 yılından itibaren söz konusu dünya sıralamalarının telif ve yayıncılık hakları Çin merkezli bağımsız derecelendirme kuruluşu olan ShanghaiRanking Consultancy tarafından alındı.

Herhangi bir üniversite ya da devlet kurumu ile bağı bulunmayan ShanghaiRanking Consultancy, söz konusu sıralamaları, alanlarda yapılan yayınlar ve başarıların esas alındığı 6 farklı endeks üzerinden yapıyor. Bağımsız derecelendirme kuruluşu ShanghaiRanking hakkında detaylı bilgiye http://www.shanghairanking.com... adresinden ulaşılabiliyor.