Doğu Akdeniz ve Ege'de Türk gücü: NATO'nun dev tatbikatına 15 ülke katılıyor

Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR), Yunanistan’ın tutumu nedeniyle son yıllarda bir gerilim alanına dönüşen Doğu Akdeniz ile Ege Denizi’nde düzenlenen NATO Tatbikatı’nda güç gösterisinde bulunacak. Tatbikat ile Ocak 2023’te NATO Mukabele Kuvveti (NRF) Deniz Unsur Komutanlığı (MCC) görevini üstlenecek Türk donanmasının amfibi unsurlarının harekat hazırlık seviyesi değerlendirilecek.

Türkiye; kara kuvvetlerinin yanı sıra deniz kuvvetleri ile de NATO harekâtlarını sevk ve idare yeteneğine sahip yetişmiş personel ve komuta gemisi görevini icra edebilecek unsurlara sahip bulunuyor. Türkiye, NATO Mukabele Kuvveti (NRF) Deniz Unsur Komutanlığı (MCC) görevini 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla İngiltere’den devralacak.

REKLAM

22 EYLÜL’DE SONA ERECEK

Dynamic Mariner-Mavi Balina-Nusret- 2022 Tatbikatı ile TURMARFOR (Türk Deniz Gücü/Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti) ve İspanya Deniz Kuvvetleri amfibi unsurlarının harekâta hazırlık seviyesi değerlendirilecek.

Aksaz’da dün başlayan tatbikat, 22 Eylül’de sona erecek.

EV SAHİBİ TÜRKİYE

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek tatbikatın ev sahibi Türkiye oldu.

Tatbikata Türkiye’den Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yanı sıra Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da katılıyor. NATO üyesi 15 ülke de tatbikatta yer alıyor.

Bu yıl Akdeniz’de icra edilen en büyük NATO tatbikatı olan Nusret-2022’de; 52 gemi, dört denizaltı, 34 uçak, 16 helikopter, iki İHA, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri, SAT/SAS Görev Timleri, kıyı birlikleri ve Tatbikat Kontrol Merkezi dâhil yaklaşık 8 bin personel görev yapıyor. Milliyet'te yer alan habere göre, tatbikat çerçevesinde dün başlayan liman eğitimleri ve koordinasyon toplantıları, bugün de devam edecek.

REKLAM

13-17 Eylül 2022 tarihleri arasında Harekâta Hazırlık ve Kuvvet Entegrasyon eğitimleri yapılacak. Tatbikatın Basın Günü; 15 Eylül’de TCG Sancaktar gemisinde icra edilecek.

40 BİN ASKER GÖREV YAPIYOR

NATO Mukabele Kuvveti (NFR), NATO’nun 2002’de Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’daki zirvesinde alınan kararla kuruldu. NFR yaklaşık 40 bin askerden oluşuyor. Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin (VJTF) içindeki kara unsurlarının komutasını 2021’de Türkiye yürütmüştü.

MİLLİ GEMİ SANCAKTAR

Tatbikata katılan TCG Sancaktar (L-403), tamamı Türkiye’de inşa edilmiş yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi olarak donanmada görev yapıyor. Donanmanın envanterinde yer alan TCG Bayraktar (L-402) ile ikiz gemi niteliğinde.

ANADOLU, AMİRAL GEMİSİ OLACAK

Kamuoyunda "uçak gemisi" olarak adlandırılan, Türkiye’nin ilk çok maksatlı amfibi savaş gemisi TCG Anadolu’nun, 2023’te Donanma Komutanlığı’nın envanterine girmesi planlanıyor. TCG Anadolu, Türkiye’nin ilk amfibi ve en büyük savaş gemisi olacak.

REKLAM

Gemi aslında klasik anlamda bir "uçak gemisi" olmayacak. TCG Anadolu’da; kısa pistte iniş kalkış özelliğine sahip Bayraktar TB3 SİHA’nın konuşlandırılması için entegrasyon çalışmaları yapıldı. Anadolu, LHD sınıfı savaş gemisi olacak.

Hizmete girdiğinde amiral gemisi olacak TCG Anadolu, LHD Anadolu olarak da adlandırılıyor. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.

GÜNDEM Ege ve Doğu Akdeniz’deki dev tatbikata 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 İHA katılıyor

DÜNYA Komşuda Mavi Vatan korkusu: Türkiye bayrak dikti