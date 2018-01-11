Doğu Anadolu'da kar etkili oluyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Erzurum, Kars ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniye bazı bölgelerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu Erzurum'da kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, karla kaplanan ağaçların önünde fotoğraf çektirdi, çocuklar kent meydanında eğlenceli anlar geçirdi.

Trafikte seyreden araçlar yağış ve buzlanma nedeniyle güçlükle ilerledi. Yayalar ise kayganlaşan zeminde yürümekte zorluk çekti. Öte yandan, belediye ekiplerince başlatılan karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

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Kars'ta kar yağışı

Kars'ta da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle Kars-Digor karayolunda zaman zaman aksamalar meydana gelirken kent merkezinde de Mihralibey Köprüsü'nde bazı araçlar yolda kaldı.

Kars Belediyesi ekipleri Mihralibey köprüsünde tuzlama çalışması yaparak, yolda kalan araçları kurtardı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Kars Belediyesi ekipleri yollarda kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Kentte kar yağışı sürüyor.