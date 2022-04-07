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Gündem Doğu Anadolunun doğusu ile Doğu Karadenizde kuvvetli sağanak bekleniyor
ERZURUM

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteorolojini son hava durumu tahminlerine göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Doğu Anadolunun doğusu ile Doğu Karadenizde kuvvetli sağanak bekleniyor! Erzurum, Van, Rize, Trabzon hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun doğusundaki Tunceli, Bingöl, Elazığ'ın doğusu, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın doğusu ile Doğu Karadeniz'de yer alan Rize, Trabzon ve Artvin'de yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz'de 1600 metre üzeri, Doğu Anadolu'da 2 bin metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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