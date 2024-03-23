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Doğu için kar alarmı

Mart ayında baharı beklerken Ankara ve doğu illerinde kar etkili oldu. 13 şehir için sarı ve turuncu alarm verildi.

04:00 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:08 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Baharı beklerken kış geri döndü. Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı başta İstanbul, Ankara, Eskişehir olmak üzere yurdun dört bir yanında kendisini gösterdi. Ankara ve Eskişehir’de dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin birçok yerinde etkili oldu. Kar yağışının görüldüğü bölgelerde çatılar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı.

KAR ULAŞIMI FELÇ ETTİ

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de etkili olan olumsuz hava koşulları, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açtı. 267 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadı. Bingöl’de 236 yerleşim yeri, Sivas’ta 109 köy yolu, Şırnak’ta 11 yerleşim yeri yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

6 İLDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, eğitimde aksamalara yol açtı. Bitlis, Bingöl, Şırnak, Sivas ve Hakkari’de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

13 İLE UYARI

Meteoroloji, yurdun güneydoğusunda beklenen karla karışık yağmur ve çığ tehlikesi nedeniyle 13 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulundu. Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ile sağanak beklenen Mardin için "sarı", karla karışık yağmur ve çığ tehlikesi beklenen, Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak için "turuncu" kodla uyarıda bulunuldu.

Cizre’de sel 2 kişiyi böyle sürükledi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak, sele yol açtı. Sele kapılan 2 kişinin korku dolu anları birbirlerine sarılarak kurtulmaya çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Selde sürüklenen 2 kişinin kurtulması için evlerinin camından bağırarak yönlendirme yapmaya çalışanlar, o anları saniye saniye kaydetti.



#Hava Durumu
#meteoroloji
#Aktüel
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