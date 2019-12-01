Gündem Doğu Karadenizde kar etkili oluyor Ovit Dağı geçidi ulaşıma kapandı
RİZE

Doğu Karadeniz'de kar etkili oluyor: Ovit Dağı geçidi ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı geçidi ise kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Haber Merkezi DHA
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili olmaya başladı.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri yol güzergahında kar küreme çalışması başlattı.

Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı geçidi kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı'nda ulaşım Türkiye'nin 14.3 kilometre ile en uzun tüneli olan Ovit Tüneli'nden sağlanıyor.

Kar yağışı Bayburt'ta da etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Bayburt-Erzurum karayolu Kop Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri yolda kar küreme çalışması başlattı.

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