Doğu Karadeniz'de kar etkili oluyor: Ovit Dağı geçidi ulaşıma kapandı

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Areda'dan çarpıcı araştırma: Beştepe'de görüşme iddiası en çok Kılıçdaroğlu’nu yıprattı

Araştırma şirketi Areda Survey, gündemi ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. 27-28 Kasım tarihlerini kapsayan araştırmada 'Beştepe'de görüşme' iddiasının en çok kimi yıprattığı konusunda düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 54,5’inin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cevabı verildiği araştırma şirketi tarafından duyuruldu.