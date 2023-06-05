Doğu Karadeniz'den beş ayda rekor ihracat

"Yeni kurulan kabinede yer alan çok değerli ve donanımlı bakanlarımızın öncülüğünde başta ekonomi olmak üzere reel sektöre güven ve destek verecek rasyonel politikalara dönüş yapılması ile ihracatımızda önemli bir sıçrama beklenmektedir. Bu vesile ile başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm kabine üyelerine yeni görevlerinde başarı dileklerimizi arz ederken, en öncelikli beklentilerimiz ihracatçının finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılması, yüksek oranda artmış olan ihraç maliyetlerinde ihracatçıya rekabet imkanı kazandıracak politikaların ivedilikle uygulamaya konulmasıdır."​​​​​​​