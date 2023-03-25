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Gündem

Doğu'da 7 ilde sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı bulutlu geçmesi beklenen bölgede, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de aralıklı sağanak bekleniyor.

11:11 . 25/03/2023 Cumartesi
AA
Doğu'da 7 ilde sağanak etkili olacak.

Doğu'da 7 ilde sağanak etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı bulutlu geçmesi beklenen bölgede, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de aralıklı sağanak bekleniyor.


Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 1, Ardahan ve Kars'ta 2, Ağrı'da 3, Erzincan'da 4, Tunceli'de 8 ve Iğdır'da 9 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Iğdır'da 19, Ağrı ve Ardahan'da 12, Kars ve Tunceli'de 11, Erzincan'da 10, Erzurum'da 8 derece olacak.


Bölgede yüksek kesimlerde kar kalınlıkları, Palandöken Kayak Merkezi'nde 108, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde 50, Palandöken 2' de 37 santimetre olarak ölçüldü.


Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



#Hava durumu
#Meteoroloji
#Doğu Anadolu Bölgesi
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