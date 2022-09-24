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Doğuda artık terör konuşulmuyor

Doğu ve Güneydoğu'da halk artık terörü değil, yatırımları konuşuyor. AK Parti’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaptığı saha çalışmasından, öncelikli gündemin artık terör sorunu değil, yatırımlar ve istihdam olduğu tespiti çıktı.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Doğuda artık terör konuşulmuyor
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Doğu ve Güneydoğu'da halk artık terörü değil, yatırımları konuşuyor. AK Parti’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaptığı saha çalışmasından, öncelikli gündemin artık terör sorunu değil, yatırımlar ve istihdam olduğu tespiti çıktı. AK Parti'nin oylarının doğuda ağustos ve eylül aylarında yükselişe geçtiği belirtildi. Bölgedeki kanaat önderleriyle görüşmelerini sıklaştıran parti kurmaylarının izlenimleri şöyle:

AK PARTİ'YE GÜVEN TAM

“Bölgede uzun yıllar sonra ilk defa terör konuşulmuyor. İlk kez terörden şikayet etmeyen, aksine ekonomik meseleleri önceleyen bir manzara çizildi. Bu açıdan bakıldığında vatandaşın en önemli sorunu ekonomi. Ancak bunun da AK Parti ve Cumhurbaşkanımız tarafından aşılacağına güven tam. Bölgede halk istihdamdaki yükselişten memnun. Buna paralel lojistik ihtiyacın arttığını kaydeden ve bu ihtiyaçların karşılanmasını talep eden iş insanları olduğu gibi, bu açığı kapatmak için yatırım yapmak isteyen iş insanlarımız da var. Yeni ekonomi model ile ihracata dayalı büyüme rüzgarı, bölgede yatırım iştahını artırdı. Bölgedeki iş insanları, artan ihracata katkı sunmak istiyor. Yatırım için sabırsızlanıyorlar. Vatandaşın 6'lı masaya güveni yok. AK Parti'nin oyları 6'lı masanın iddialarının aksine düşmüyor, ciddi bir artış var. Asgari ücret zammı ile sosyal konut projesinden sonra seçmenden olumlu dönüşler aldık.”

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