|
Reklam
Reklam
Gündem

Doğum günü kutlaması

14 Mayıs’ta HDP ile seçime girecek Yeşil Sol Partililer, Halfeti'de seçim ofisi açma kılıfıyla PKK propagandası yaptı. Bebek katili elebaşı Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakiler arasında HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ahmet Atış da yer alıyor. Şanlıurfa Valiliği, 1-5 Nisan arasında kent genelinde gösteri, yürüyüş ve etkinliklere yasak getirmişti.

04:00 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gözaltına alınan HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ahmet Atış, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ahmet Atış, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AYM’deki kapatma davası nedeniyle HDP 14 Mayıs’taki seçimlere Yeşil Sol Parti ile katılacak. Dün Şanlıurfa Halfeti’de seçim bürosu açılışında Yeşil Sol Partililer ile Jandarma arasında gerginlik yaşandı. Kalabalık partili bir grup, bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum gününü kutlamak için Yukarı Göklü Mahallesi’nde toplandı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma, valiliğin 1-5 Nisan arasında kent genelindeki gösteri, yürüyüş ve etkinlik yasağını hatırlattı.

12 GÖZALTI

Uyarılara rağmen dağılmayan grup seçim bürosu açmak isteyince gerginlik çıktı. Jandarma ekipleri kalabalığa biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Aralarında HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ahmet Atış’ın da bulunduğu 12 kişi Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin

ardından serbest bırakıldı.

ÖMERLİ’YE GİRİŞ YOK

Öcalan’ın doğum gününü kutlamak için Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi’ne gitmek isteyenlere izin verilmedi. Mahalle giriş-çıkışa kapatıldı. Ömerli’ye gitmek isteyen bir grup, Suruç ve Birecik otoyolu girişinde durduruldu. 1-5 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinliğin yasaklandığı belirtilerek grubun dağılması istendi. HDP’li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grup, basın açıklaması yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.



#HDP
#Yeşil Sol Parti
#PKK
#gözaltı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.