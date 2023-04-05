Doğum günü kutlaması

Gözaltına alınan HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ahmet Atış, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
AYM’deki kapatma davası nedeniyle HDP 14 Mayıs’taki seçimlere Yeşil Sol Parti ile katılacak. Dün Şanlıurfa Halfeti’de seçim bürosu açılışında Yeşil Sol Partililer ile Jandarma arasında gerginlik yaşandı. Kalabalık partili bir grup, bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum gününü kutlamak için Yukarı Göklü Mahallesi’nde toplandı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma, valiliğin 1-5 Nisan arasında kent genelindeki gösteri, yürüyüş ve etkinlik yasağını hatırlattı.
12 GÖZALTI
Uyarılara rağmen dağılmayan grup seçim bürosu açmak isteyince gerginlik çıktı. Jandarma ekipleri kalabalığa biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Aralarında HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ahmet Atış’ın da bulunduğu 12 kişi Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin
ardından serbest bırakıldı.
ÖMERLİ’YE GİRİŞ YOK
Öcalan’ın doğum gününü kutlamak için Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi’ne gitmek isteyenlere izin verilmedi. Mahalle giriş-çıkışa kapatıldı. Ömerli’ye gitmek isteyen bir grup, Suruç ve Birecik otoyolu girişinde durduruldu. 1-5 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinliğin yasaklandığı belirtilerek grubun dağılması istendi. HDP’li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grup, basın açıklaması yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.