Doğum günü kutlaması

Yedili Masa'nın ortağı HDP'li Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada cezaevindeki PKK’lılara ve firarilere "Size umut olacağız" sözü verdi. Buldan, "Umudu dört bir yana yayacağız bu bizim boynumuzun borcudur. Bu bizim bütün arkadaşlara sözümüzdür. Cezaevindeki arkadaşlarımıza, yurt dışında sürgünde olan arkadaşlarımıza, kaybettiğimiz canlarımıza sözümüzdür" diye konuştu.