Doğum gününde unutulmadı

Niğde’de 20 Şubat 1974 yılında dünyaya gelen Halisdemir’in, Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrini ziyaret eden öğrenciler ve vatandaşlar dua etti.
Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerinden Arda Tümen, herkesin Ömer Halisdemir’i örnek alması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: “Ömer Halisdemir 15 Temmuz’da vatanımızı ve geleceğimizi kurtardı. Bizleri düşündüğü için kendini feda etti. Bizim de büyünce vatan için seve seve canımızı feda edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Onun okuduğu okulda okumak ve aynı belde de yaşamaktan dolayı çok gururluyum. Şehit Ömer Halisdemir’i önemsiyoruz ve her zaman da minnet duyuyoruz. Doğum günü için kabrine geldik. Canıgönülden doğum gününü kutluyorum.”