Gündem Doğum gününde unutulmadı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Doğum gününde unutulmadı

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in doğum gününde, vatandaşlar ve öğrenciler kabrini ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hain darbecilerce şehit edilen Ömer Halisdemir kabir başında anıldı.
Hain darbecilerce şehit edilen Ömer Halisdemir kabir başında anıldı.

Niğde’de 20 Şubat 1974 yılında dünyaya gelen Halisdemir’in, Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrini ziyaret eden öğrenciler ve vatandaşlar dua etti.

Ömer Halisdemir

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerinden Arda Tümen, herkesin Ömer Halisdemir’i örnek alması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: “Ömer Halisdemir 15 Temmuz’da vatanımızı ve geleceğimizi kurtardı. Bizleri düşündüğü için kendini feda etti. Bizim de büyünce vatan için seve seve canımızı feda edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Onun okuduğu okulda okumak ve aynı belde de yaşamaktan dolayı çok gururluyum. Şehit Ömer Halisdemir’i önemsiyoruz ve her zaman da minnet duyuyoruz. Doğum günü için kabrine geldik. Canıgönülden doğum gününü kutluyorum.”

Ömer Halisdemir'in darbeci generali vurma anı
OYNAT 02:57
Ömer Halisdemir'in darbeci generali vurma anı
FETÖ'cü askerlerin İstanbul ve Ankara'da 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişimi başarıyla püskürtülürken, Ömer Halisdemir isimli astsubay tarihe geçecek bir kahramanlık sergiledi. Halisdemir, yönetime el koymaya kalkışan darbeci general Semih Terzi ve 7 kişiyi vurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı.


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